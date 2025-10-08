Nueva marcha de jubilados, nueva represión y detenidos En el recinto, la oposición busca sancionar la ley que modifica la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, entre otros temas que incomodan al gobierno. En las adyacencias del Congreso, el desmedido operativo ordenado por la ministra de Seguridad volvió a actuar como de costumbre. Hubo palos y tres arrestados en incidentes que se produjeron sobre avenida Callao.

Como sucede cada miércoles, los jubilados se manifestaron en las adyacencias del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se debate la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei, entre otros temas que incomodan al gobierno.

También, como ocurre cada vez que hay una movilización de esta índole, las fuerzas de seguridad desplegaron un desmedido protocolo ordenado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el que hubo incidentes, palos y al menos tres detenidos.

Noticia en desarrollo…