Hay plata: Milei benefició a la fortuna más grande del país, con 0% de retenciones El presidente rockero eliminó el Derecho de Exportación al acero y aluminio. Paolo Rocca y su Grupo Techint, el principal beneficiario

El Gobierno nacional eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones del acero, aluminio y productos derivados, mediante el Decreto 726/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para una serie de productos vinculadas al sector industrial del acero y el aluminio, «cuando se exporten con destino a aquellos países que al momento de la entrada en vigencia de esta medida, aplican a dichas mercaderías un arancel de importación ‘ad valorem’ igual o superior al 45%».

La medida será aplicable a las operaciones de exportación que se efectivicen entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta que se formalice una reducción arancelaria respecto del arancel de importación igual o superior al 45%, lo que ocurra primero.

Beneficio a la fortuna más grande del país

El mayor beneficiario de esta medida es la empresa Ternium, la máxima exportadora de acero del país, perteneciente al Grupo Techint, liderado por Paolo Rocca. Se trata de la fortuna más grande del país, que siempre necesita más favores del Estado y los consiguió ahora a través del Gobierno de Javier Milei.

Al contextualizar la medida, la administración de Javier Milei puntualizó que «en los últimos años se han verificado prácticas de diversos países que, mediante la aplicación de aranceles de importación ‘ad valorem’ de magnitud significativa, tienden a restringir el acceso de los productos de aluminio y acero al comercio internacional, configurando una forma de proteccionismo que afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas».

Otro contexto que no fue mencionado por el Gobierno de Milei es el conflicto salarial de Ternium, que envuelve a 7000 trabajadores tercerizados y precarizados por el magnate, y que derivó el mes pasado en el apagado de uno de los grandes hornos de la empresa. Otro contexto es la denuncia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por la muerte de dos trabajadores en Siderca, que nunca fueron aclaradas.

Sin embargo, el Gobierno de Milei consideró que «resulta necesario adoptar medidas orientadas a mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador argentino como consecuencia de la adopción de las mencionadas medidas de protección al mercado interno de dichos productos efectuada por otros países».

Productos sin retenciones

72.08: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.

72.09: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.

72.10: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.

72.11: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.

72.12: laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos.

72.24: los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados.

72.25: laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.

72.26: laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm.

73.04: tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura)*, de hierro o acero.

76.01: aluminio en bruto.

76.04: barras y perfiles, de aluminio.

76.05: alambre de aluminio.

76.06: chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.

76.07: hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).