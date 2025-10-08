Espert tomó licencia en Diputados Acorralado por el escándalo del narcolavado, José Luis Espert, tomó licencia de su dipuitación a partir de este miércoles. Finalizará el 8 de diciembre y su mandato concluye el 9.

Acorralado por el escándalo y crisis política del Gobierno que desató la financiación de su campaña por parte del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, tomó licencia que comenzará hoy hasta el 8 de diciembre.

Este hecho ocurre luego de que el funcionario libertario renunciara a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Con poco para explicar, en la nota que presentó al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado alega “motivos particulares” para solicitar la licencia que comienza a correr hoy hasta el final de su mandato.