Diputados: la oposición aprobó con cambios la restricción al uso de los DNU y deberá volver al Senado

Javier Milei ganó tiempo. La Cámara de Diputados aprobó, pero con cambios, la ley que le pone límites al uso de los DNU. Ahora, será el Senado el que deberá definir la versión final.

Fue por eso, que el texto volvió al Senado, que deberá definir si insiste con la versión original, o si avala los cambios de Diputados.

Otro dato a tener en cuenta es que, si Milei veta la ley, tal cual lo anticipó, el oficialismo no logró reunir los 86 votos en contra que se requieren para blindar cualquier veto presidencial.

El debate de los DNU

La massista Mónica Lizta fue una de las que defendió el proyecto que tiene la media sanción del Senado. «No le quitamos las facultades a Milei de dictar DNU», aclaró la bonaerense, para luego recalcar: «Tuvieron demasiada ayuda de esta Cámara». Más adelante, la diputada aseguró que «no están mal los DNU, es cómo se han usado».

El proyecto volvió al Senado por su sanción definitiva.

A su turno, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, que acompañó la Ley 26.122 que la Cámara busca modificar, remarcó que, a 20 años de su sanción, «cada uno de los gobiernos ha utilizado esta herramienta (por los DNU) en exceso». Asimismo, el jefe de Encuentro Federal subrayó, dirigiéndose a Menem, que «no es una iniciativa contra su Gobierno ni contra el Presidente de la Nación». E instó al Gobierno a buscar «acuerdos» y «consensos».

A su turno, el oficialista Nicolás Mayoraz acusó a la oposición de querer «desestabilizar» al Gobierno de Milei con la modificación de la ley impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner.

«La oposición trae una reglamentación de los DNU en términos teóricos muy positiva y necesaria, pero que intenta aplicarla en tiempo récord a uno de los gobiernos más débiles en su representación democrática lo que no le aplicó a sus propios gobiernos, que encima tenían mayoría parlamentaria», dijo a su turno el radical Rodrigo de Loredo. En este sentido, el jefe de la bancada de la UCR explicó: «¿Qué proponemos nosotros? Que se mejore esta reglamentación institucional pero que sea aplicable recién a partir del 10 de diciembre de 2027».

En tanto, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, señaló: «Sé que hoy hay oportunistas y advenedizos, pero también sé que hay republicanos intermitentes y de ocasión. Pero creo que hoy tenemos la oportunidad de menos DNU y decretos delegados. Tenemos la oportunidad de más república y tenemos la oportunidad de más proceso deliberativo y menos degradación del debate y la conversación pública, gobierne quien gobierne».

«Quieren cambiar las condiciones porque a la Argentina le está yendo bien», dijo el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni.

Sesión caliente

«Mientras me estás entreteniendo acá, el Gobierno te está bajando el quorum», le dijo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados al jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. Eso fue durante la reunión de Labor Parlamentaria que las autoridades de la Cámara mantuvieron minutos antes de que comenzara la sesión, para acordar los lineamientos del debate. En ese momento, el rosarino salió, apurado, del Salón Delia Parodi. Y comenzaron las dudas en torno a si habría o no quorum.

No le faltes a la verdad, Facundo.

La política necesita seriedad, no teatro. https://t.co/wwWizAeLZG — Martin Menem (@MenemMartin) October 8, 2025

Finalmente, los bloques de Unión por la Patria, el FIT, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia Federal y otros pusieron en marcha el debate que comenzó caliente.

El radical Facundo Manes denunció, vía Twitter: «Menem me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’«. La libertaria Nadia Márquez, a los gritos, desmintió a Manes, entre gritos. «Es absolutamente falso lo que dice Manes», aseguraron desde el entorno de Menem.

Cuando la sesión llevaba algunos minutos, se conoció que Espert había pedido licencia hasta el 8 de diciembre. Es decir, dos días antes de que culmine su mandato como diputado. El dato es que el economista no aclaró si esa licencia es con o sin goce de sueldo.

Días atrás, el diputado había presentado su renuncia a la comisión de Presupuesto, en medio del escándalo por sus vínculos con el empresario narco Federico Machado, quien habría financiado su campaña a presidente de 2019.

El caso de Espert atravesó la sesión desde su comienzo. La bancada de Unión por la Patria pegó carteles que rezaban «Narcotráfico nunca más». «Nunca más», en letras color rojo.

Por Déborah de Urieta