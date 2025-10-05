Talleres y Belgrano no se sacaron ventajas en una nueva edición del Clásico de Córdoba Fue igualdad sin goles por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.

Talleres y Belgrano igualaron este domingo sin goles en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, en el marco de una nueva edición del Clásico de Córdoba, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

En un partido parejo, Federico Girotti tuvo la chance de darle el triunfo a la “T” en la última jugada del partido, pero el defensor del “Pirata”, Lisandro López, intervino para desviar la pelota y evitar el gol.

Con este resultado, los comandados por Carlos Tevez no pudieron sumar de a tres para alejarse de los últimos puestos de la tabla anual y evitar pelear por el descenso a la Primera Nacional hasta la última jornada. De esta manera, buscarán un triunfo el próximo sábado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, a partir de las 16:45.

Por su parte, los dirigidos por Ricardo Zielinski dejaron pasar una gran ocasión para meterse entre los ocho mejores de la Zona A y empezar a soñar con la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

Como todo clásico, y sobre todo el cordobés, el empate fue protagonista, al igual que en los últimos seis encuentros entre ambos donde ninguno de los conjuntos pudo sacar diferencias en el resultado.

El último duelo que no finalizó en igualdad entre ambos tuvo lugar en la Superliga 2018 donde Talleres goleó 3-0 a Belgrano.

Sin embargo, el desenlace de este encuentro también pudo haber finalizado con victoria para los locales, pero gracias a la intervención de Lisandro López, Belgrano mantuvo el cero en el marcador. Federico Girotti, ex delantero de River, remató al arco y el ex defensor de Boca se estiró para desviar el balón al tiro de esquina.

Síntesis de Talleres – Belgrano por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura 2025

Fecha 11 – Interzonal

Talleres 0 – 0 Belgrano

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Mario Alberto Kempes

Talleres: Guido Herrera; Jose Luis Palomino, Matias Catalan, Augusto Schott; Gabriel Báez, Ulises Ortegoza, Mateo Caceres, Juan Portilla, Rick; Valentín Depietri, Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Elias López; Adrián Sporle, Francisco González, Santiago Longo, Gabriel Compagnucci; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

.Cambios en el segundo tiempo: 13m Federico Girotti por Nahuel Bustos (T); 28m Lucas Menossi por Gabriel Compagnucci (B);33m Julian Mavilla por Nicolás Fernández (B); 33m Luis Miguel Angulo por Rick (T); 39m Ruben Botta por Valentín Depietri (T); 35m Tobías Ostchega por Adrian Sporle (B); 40m Matías Galarza por Juan Portilla (T).