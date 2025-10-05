Inflación de alimentos se aceleró en el último mes: azúcares y panificados, los rubros de mayor suba
Los precios mostraron un repunte mensual pese a que la primera semana de octubre registró leves bajas en varios rubros.
Durante las últimas cuatro semanas, los precios de alimentos y bebidas mostraron una tendencia al alza, acumulando un incremento mensual del 1,4%, según el último informe de la consultora LCG. Sin embargo, la primera semana de octubre registró un fenómeno inverso: varios productos presentaron deflación, con una caída promedio de 0,4%.
Si se compara con la última semana de septiembre, la aceleración se vuelve evidente. Mientras que el indicador mensual de ese corte había sido del 1%, en las dos semanas finales de septiembre la inflación fue de 1,6% y 0,9%, empujando hacia arriba el promedio mensual actual.
Categorías con mayores subas y bajas
En términos de categorías, los productos que más aumentaron la primera semana de octubre fueron:
-
Azúcar, miel, dulces y cacao: +3,6%
-
Panificación, cereales y pastas: +3,2%
-
Condimentos y otros productos alimenticios: +2,9%
-
Comidas listas para llevar: +0,3%
Por el contrario, varios rubros mostraron retrocesos:
-
Aceites y bebidas/infusiones para el hogar: -2,3%
-
Frutas: -2,2%
-
Verduras: -1,7%
-
Lácteos y huevos: -1,3%
-
Carnes: -0,7%
Si se analiza la variación en el último mes, los mayores incrementos correspondieron a:
-
Frutas: +5,6%
-
Azúcar, miel, dulces y cacao: +3,8%
-
Aceites: +3,7%
-
Panificación, cereales y pastas: +2,6%
-
Bebidas e infusiones: +2,4%
En el rango inferior, las comidas listas para llevar subieron 1,8%, los condimentos y otros alimentos 1,6% y los lácteos y huevos 1,6%. Las carnes prácticamente no variaron (+0,1%), mientras que las verduras fueron el único rubro en baja en el período mensual, con un retroceso del 2,6%.
El informe refleja un escenario complejo, donde la inflación mensual muestra ritmo ascendente pese a que algunas categorías registren caídas puntuales, mostrando la presión sobre los precios en un contexto de consumo contenido y tipo de cambio fluctuante.