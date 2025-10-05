Estudiantes LP igualó ante Barracas Central y no pudo subirse a la cima de la Zona A Fue empate 1-1 en un duelo por lo alto del Grupo A en el Torneo Clausura. Tras la repartida de puntos, el Pincha, el Guapo y Unión comparten la punta.

Estudiantes de La Plata igualó este domingo como local por 1-1 ante Barracas Central en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El gol para el Pincha lo convirtió Guido Carrillo, a los 33 minutos del primer tiempo, mientras que la igualdad para el Guapo lo anotó Jhonatan Candia, a los 4’ del complemento.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez no pudieron subirse a la cima del Grupo A en solitario. Por lo tanto, el liderato de la zona está repartido entre el Unión, Estudiantes y Barracas, todos con 17 puntos, pero con el cuadro santafesino con mejor diferencia de gol.

Ahora, el cuadro platense visitará Córdoba para enfrentar a Belgrano el próximo sábado desde las 21:15 por la próxima jornada del campeonato local, mientras que los comandados por Ruber Darío Insua recibirán a Boca, el mismo día a partir de las 14:30.

En una trabada primera mitad donde no había un claro dominador en el juego, Guido Carrillo capturó un rebote en el borde del área y sacó un sorpresivo remate que venció al arquero Marcos Ledesma y abrió el marcador.

En el arranque del complemento, Barracas llegó al empate por medio de un cabezazo de Jhonatan Candia, con responsabilidad del arquero de Estudiantes, Fernando Muslera, quien no despejó correctamente un balón y dejo la pelota dentro del área para la llegada del delantero rival.

A partir de allí, el Pincha creció en el juego y llegaron las polémicas del partido. Los locales lograron convertir dos goles, pero ambos tantos fueron anulados por el árbitro Nazareno Arasa por supuestos fueras de juego.

De esta manera, el resultado no sufrió más modificaciones y ambos equipos se repartieron los puntos en el Jorge Luis Hirschi.

Síntesis de Estudiantes LP – Barracas por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura 2025

Fecha 11 – Zona A

Estudiantes LP 1 – 1 Barracas Central

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: José Carreras

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez; Alexis Castro, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Barracas: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Tomás Porra, Rafael Barrios; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia; Javier Ruiz, Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Gol en el primer tiempo: 33m Guido Carrillo (E).

Gol en el segundo tiempo: 04m Jhonatan Candia (B).

Cambio en el primer tiempo: 35m Facundo Bruera por Facundo Mater (B).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Eric Meza por Román Gómez (E); 19m Facundo Farías por Fabricio Perez (E); 19m Edwin Cetré por Alexis Castro (E); 35m Yonatthan Rak por Iván Tapia (B); 44m Lucas Alario por Cristian Medina (E); 45m Nicolas Capraro por Jhonatan Candia (B).