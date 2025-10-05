Con goles y con juego, Boca se instaló en lo más alto La contundencia del equipo fue la consecuencia del dominio que ejerció sobre Newell's. Cuando habían pasado 32 minutos el ganador ya había convertido tres tantos.

La salud de Miguel Russo, el director técnico de Boca, sigue deteriorada y la mejoría no llega. El equipo será conducido por Claudio Ubeda hasta fin de año, según se especula en la intimidad del plantel, y a partir de ahí los directivos evaluarán qué ocurrirá con el entrenador, si es que finalmente Russo no logra regresar.

Ubeda tuvo su estreno en soledad en el partido ante Defensa y Justicia, el fin de semana anterior, que terminó en derrota sobre el final del partido. La segunda presentación con el nuevo orientador fue ante Newell’s, con la oportunidad de pasar a encabezar la zona A, a partir de los resultados que se fueron dando con los equipos que se ubicaban arriba de Boca.

La estrategia de Ubeda fue tomar el control del partido desde el principio, y no repetir los errores que sucedieron en Florencio Varela. Boca, una vez más, utilizó a Paredes como el engranaje principal del equipo, y a partir de él se empezaba a armar el juego ofensivo. El campeón del mundo fue bien respaldado por Battaglia y Aguirre en la mitad de la cancha, quienes le facilitaban la tarea de recuperación, para que él se ocupara solamente de la creación.

El que estaba designado para esa función, Velasco, se adelantó unos metros para convertirse en un delantero más junto a Merentiel y Giménez. La idea original salió muy bien, y el local fue el dominador absoluto. Giménez convirtió dos goles, a los seis y a los 24 minutos, y Costa hizo el tercero pasando la media hora.

Newell’s no acertaba nada de lo que intentaba, y sus jugadores no podían entrar en contacto con la pelota, debido a que los jugadores de Boca se lo impedían. Carlos González, recién en el final de la primera parte, tuvo una gran chance para descontar pero le erró al arco cuando remató.

Fabbiani, desde afuera, le pedía más despliegue a sus jugadores, pero la presión que ejercía Boca en el campo rosarino era un factor que no tenía solución para los visitantes. El técnico de Newell’s intentó revertir la situación en el segundo tiempo realizando tres cambios. Uno de ellos fue Darío Benedetto, quien fue aplaudido por los hinchas.

La curiosidad de Benedetto es que el último gol que convirtió fue precisamente en Boca, ya que en sus pasos por Olimpia de Paraguay, Querétaro de México y en Newell’s no pudo festejar hasta el momento.

Lo del visitante no dio ninguna respuesta, y encima un exjugador de la institución, Brian Aguirre, convirtió el cuarto gol de Boca conectando la pelota con la cabeza abajo del arco. El delirio continuó con el quinto festejo, a cargo de Blanco, que con un remate de zurda hizo pasar la pelota por entre las piernas de Espíndola.

La contundencia de la victoria lo posiciona a Boca como líder de su grupo, y además, por el fútbol que brindó, como un aspirante serio en este torneo Clausura.

Por Adrián De Benedictis