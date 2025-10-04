Sudáfrica le ganó a Los Pumas y se quedó con el título en el Rugby Championship
Los dirigidos por Felipe Contepomi cayeron 29-20 y terminaron en la cuarta posición.
La Argentina cerró su participación en este Rugby Championship con una ajustada caída ante los bicampeones del mundo, que retuvieron el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.
Los Pumas pierden una situación inigualable
Santiago Carreras erró un penal insólito que hubiese puesto a Los Pumas a solo seis puntos.
¡Try de Los Pumas!
Bautista Delguy anota su segundo try del día y Los Pumas ahora pierden por nueve contra Sudáfrica.
Sudáfrica llega a su cuarto try y empieza a liquidar el partido
Los bicampeones del mundo llegan a su cuarto try del partido a través de Malcolm Marx, para sacar una ventaja de 29-13.
Los Pumas están jugando un segundo tiempo para el olvido.
Try de Sudáfrica, que se acerca al título en el Rugby Championship
Cobus Reinach anota el tercer try para Sudáfrica, que ahora le gana 22-13 a Los Pumas.
Nuevo try de Sudáfrica, que pasa al frente
Malcolm Marx anotó el segundo try en el partido para Sudáfrica, que a los seis minutos de la segunda mitad lidera 15-13.
¡Empezó el segundo tiempo!
Los Pumas ya juegan la segunda mitad del partido ante Sudáfrica, en el que vienen ganando 13-10.
¡Final del primer tiempo!
Los Pumas le ganan 13-10 a Sudáfrica, al término del primer tiempo del partido que corresponde a la sexta y última fecha del Rugby Championship.
Los dirigidos por Felipe Contepomi anotaron un try a través de Bautista Delguy, mientras que Santiaago Carreras realizó la conversión y marcó otros dos penales.
Por el lado de los Springboks, los puntos llegaron gracias a una penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu y un penal de Cobus Reinach y su correspondiente conversión.
Try de Sudáfrica
Cobus Reinach apoya en el in goal argentino para poner a los Springboks a solo tres puntos de Los Pumas.
Los Pumas defienden con uñas y dientes
Los dirigidos por Felipe Contepomi llevan varios minutos defendiendo a pocos metros de su propio in goal y resisten de manera impresionante.
¡Otros tres puntos para Los Pumas!
Carreras vuelve a anotar otro penal para darle 10 puntos de ventaja a Los Pumas, a los 26 minutos del primer tiempo.
Carreras estira la ventaja para Los Pumas
Santiago Carreras anota de penal otros tres puntos para Los Pumas, que ahora le ganan 10-3 a Sudáfrica.
Descuenta Sudáfrica
Los Springboks anotan sus primeros tres puntos con un penal.
¡Try de Los Pumas!
Bautista Delguy anota el primer try para Los Pumas tras una gran jugada colectiva a los cuatro minutos del primer tiempo.
¡Empezó el partido!
Los Pumas ya juegan contra los Springboks en Twickenham.
Las formaciones de Los Pumas y los Springboks
Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.
Sudáfrica: 1. Ox Nche, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit, 4. Eben Etzebeth, 5. Ruan Nortje, 6. Siya Kolisi (C), 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese, 9. Cobus Reinach, 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Canan Moodie, 14. Cheslin Kolbe, 15. Damian Willemse.
Se viene la última presentación de Los Pumas en el Rugby Championship
Hola, soy Nicolás Greco, jefe de la sección de Deportes de la Agencia Noticias Argentinas, y voy a hacer la cobertura del partido entre Los Pumas y Sudáfrica por la sexta fecha del Rugby Championship.
Los Pumas perdieron en la sexta fecha del Rugby Championship ante Sudáfrica, que se quedó nuevamente con el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.
Los Springboks se recuperaron luego de un flojo primer tiempo y se quedaron con el triunfo por 29-27 y, de esta manera, consiguieron su segundo título consecutivo en el Rugby Championship.
El partido comenzó muy bien para Los Pumas, que durante el primer tiempo consiguieron una ventaja de 13-3, manejando muy bien los hilos del juego.
Pese a un try de Sudáfrica sobre el final, los dirigidos por Felipe Contepomi se fueron al entretiempo con una ventaja de 13-10.
Sin embargo, todo se vino abajo para Los Pumas en el inicio de la segunda mitad, ya que en un lapso de muy pocos minutos los Springboks llegaron al in goal rival en tres ocasiones consecutivas para ponerse 29-13 en ventaja y comenzar a asegurarse el título.
Pese a dos tries de Los Pumas (Bautista Delguy y Rodrigo Isgró) en la parte final del encuentro, no fue suficiente para consumar la remontada y terminaron cayendo por 29-27.
Este resultado le permitió a los Springboks conseguir su segundo título consecutivo en el Rugby Championship, ya que estaban obligados a ganar para quedarse con el trofeo.
En su camino al título, Sudáfrica ganó cuatro partidos (dos contra Argentina, uno ante Nueva Zelanda y otro frente a Australia), mientras que solo cayó en dos presentaciones (Australia y Nueva Zelanda). Esto les permitió terminar con 19 unidades, al igual que Nueva Zelanda pero con una mucho mejor diferencia de puntos que inclinó la balanza a su favor.
Los Pumas, por su parte, terminaron últimos con 10 puntos y a solo uno de Australia, aunque a lo largo de toda la competición dieron una muy buena imagen, cosechando muy buenos triunfos ante Nueva Zelanda y Australia.
Así quedó la tabla de posiciones en el Rugby Championship
1- Sudáfrica: 19 puntos (+57)
2- Nueva Zelanda: 19 puntos (+8)
3- Australia: 11 puntos
4- Argentina 10 puntos
La lista de campeones del Rugby Championship
- 2012: Nueva Zelanda
- 2013: Nueva Zelanda
- 2014: Nueva Zelanda
- 2015: Australia
- 2016: Nueva Zelanda
- 2017: Nueva Zelanda
- 2018: Nueva Zelanda
- 2019: Sudáfrica
- 2020: Nueva Zelanda
- 2021: Nueva Zelanda
- 2022: Nueva Zelanda
- 2023: Nueva Zelanda
- 2024: Sudáfrica
- 2025: Sudáfrica
Por: Nicolás Greco