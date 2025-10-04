Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 16° en el GP de Singapur
El argentino tendrá que protagonizar una gran remontada para sumar sus primeros puntos del año.
Esta mejora se produjo tras la descalificación de Alex Albon y Carlos Sainz, quienes no superaron las verificaciones técnicas posteriores a la clasificación. La irregularidad se detectó en los alerones traseros de ambos monoplazas, que superaron el límite máximo de 85 mm.
¡Pole position para Russell!
En británico de Mercedes sorprende y se queda con la primera posición en la clasificación para el GP de Singapur gracias a su tiempazo de 1:29,158
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) largará segundo, mientras que el líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), comenzará en el tercer lugar.
Se puso en marcha la Q3
En unos minutos se conocerá quién largará en la pole position en la carrera del GP de Singapur.
¡Terminó la Q2!
Los eliminados en la segunda tanda clasificatoria fueron:
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
¡Empezó la Q2!
Se puso en marcha la segunda tanda clasificatoria en el GP de Singapur.
Colapinto largará 18° en el GP de Singapur
El argentino quedó eliminado en la Q1 y tendrá que protagonizar una gran remontada en la carrera de este domingo si quiere sumar sus primeros puntos de la temporada.
Los otros eliminados en Q1:
- Grabiel Bortoleto (Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
Gran tiempo de Colapinto
El argentino registró un nuevo tiempo de 1:31,002 y escaló hasta la octava posición.
Colapinto ya registró su primer tiempo en la Q1
El argentino giró en 1:32,096 en su primera vuelta de la clasificación del GP de Singapur.
¡Empezó la Q1!
Se puso en marcha la clasificación del GP de Singapur.
¡Se viene la clasificación!
En menos de media hora comenzará la clasificación para el GP de Singapur.
Colapinto terminó 16° en la práctica libre 3
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur, donde terminó en la decimosexta posición.
El pilarense registró un mejor tiempo de 1:37,047 y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien va en busca de su tercer triunfo consecutivo en el campeonato.
Colapinto mejora con respecto al viernes
Con menos de dos minutos por disputar para que termine la práctica libre 3, Colapinto se encuentra
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo registrar un buen tiempo en la clasificación del Gran Premio de Singapur, por lo que largará en la decimoctava posición en la carrera de este domingo.
Colapinto había tenido un buen comienzo con un tiempo de 1:31,002, colándose entre los primeros 10 luego de sus primeros dos intentos de vuelta. Sin embargo, a medida que mejoraron las condiciones de pista los otros pilotos bajaron mucho sus registros, mientras que el argentino cometió algunos errores en su último intento y terminó cayendo varias posiciones.
Esta clasificación fue una verdadera pesadilla para Alpine, ya que el compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly, sufrió problemas en su monoplaza y largará último.
Los otros eliminados en la Q1 fueron Grabiel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine) y Esteban Ocon (Haas).
Colapinto tendrá que realizar una carrera realmente buena si quiere sumar puntos sus primeros puntos del año, en una temporada que está siendo realmente complicada para el argentino, quien sigue sin encontrar el ritmo en su Alpine.
Pole position para Russell
El británico George Russell (Mercedes) sorprendió al conseguir la pole position gracias a su tiempazo de 1:29,158.
En la segunda posición largará el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien terminó a solo 182 milésimas del líder, mientras que el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), comenzará en el tercer lugar.
La carrera del GP de Singapur será este domingo a las 9 de la mañana (hora de Argentina).
Así largarán en el GP de Singapur
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Stake Sauber)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Stake Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)