Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares Sin pasar por el Congreso, el Ejecutivo decidió aprobar por decreto el ingreso de fuerzas extranjeras para maniobras militares en Argentina y en Chile. Hablan de "doctrinas" y vínculos "estratégicos".

Sin explicaciones ni previo aviso, el Gobierno nacional habilitó por decreto la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile para participar de dos ejercicios militares internacionales en octubre y noviembre.

El presidente Javier Milei volvió a saltearse al Congreso, que debía discutir el proyecto de ley que debía enviar el Ejecutivo, como indica la Constitución Nacional. En el documento publicado este martes en el Boletín Oficial, Javier Milei argumentó que se trató de una “urgencia” porque los ejercicios ya tienen fechas definidas.

El anuncio se realizó a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025.

Foto: Alberto Presti:Agencia NA

Las actividades, que se desarrollarán entre octubre y noviembre, forman parte del Plan Anual de Ejercicios Combinados y buscan «fortalecer la cooperación regional y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas argentinas».

El primero de los ejercicios, denominado “Solidaridad”, se realizará del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, y está enfocado en la cooperación ante catástrofes naturales. Participarán fuerzas de ambos países bajo el marco del Acuerdo de Cooperación firmado entre Argentina y Chile en 1997. El DNU autoriza el traslado de medios y personal argentino al país vecino entre el 5 y el 11 de octubre.

El segundo ejercicio, “Tridente”, se desarrollará en territorio argentino del 20 de octubre al 15 de noviembre, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

Contará con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y estará centrado en operaciones combinadas de defensa y asistencia humanitaria, según indica el documento oficial.

Tropas militares extranjeras: integración doctrinal y vínculos «estratégicos»

El Ejecutivo autorizó el ingreso de tropas y medios de Estados Unidos, con el objetivo de realizar operaciones navales conjuntas y entrenamientos de asistencia humanitaria, lo que también, según el Gobierno, apunta a mejorar la interoperabilidad y la estandarización de procedimientos con la Armada norteamericana. Además, el decreto apunta que se realizará una «integración doctrinal» entre las fuerzas.

La Casa Rosada defendió la medida al señalar que la no participación en estos ejercicios implicaría “afectar significativamente el adiestramiento” de las fuerzas argentinas y debilitar la cooperación internacional. El texto oficial subraya, además, que ambos encuentros sirven para consolidar vínculos políticos y estratégicos en la región, justo en días en que se avanza con el acuerdo y salvataje de Estados Unidos hacia el Gobierno de Milei con las preguntas, aún sin respuesta, de qué piden a cambio.

Con la firma de Milei y todo su gabinete, el DNU ya está vigente, pero deberá ser revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene diez días hábiles para dictaminar sobre su validez.

Sin Congreso Ambas actividades estaban incluidas en un proyecto de ley enviado al Congreso, pero ante la falta de tratamiento legislativo, el Ejecutivo resolvió avanzar mediante un DNU. Según el texto oficial, la medida se justifica por la “naturaleza excepcional” del contexto y la necesidad de cumplir con compromisos de cooperación internacional previamente asumidos. El decreto también establece que los gastos generados por la participación argentina serán cubiertos con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, se informa que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional deberá analizar la validez del DNU en los próximos días.