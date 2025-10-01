La UBA se mantiene entre las mejores 10 universidades de Latinoamérica, pese a los recortes de financiamiento del Gobierno

Pese a los problemas de recursos y el conflicto por el presupuesto, la UBA sisgue en el top 10 y sostiene su posición respecto al año pasado, «lo que demuestra su resistencia ante los retos de financiación», detalla el informe publicado este miércoles de la nueva edición del QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe , consolidando su prestigio regional e internacional pese a los desafíos que enfrenta el sistema universitario argentino.

Los resultados muestran que la principal universidad de la Argentina, la UBA, se mantiene en la posición 10, pese al conflicto que viene atravesando desde el inicio del gobierno de Javier Milei en lo que respecta al financiamiento universitario. De acuerdo a la evaluación de QS, en comparación sus pares de la región, la UBA tiene como reto mejorar la producción investigadora, la cual mide de acuerdo al número de artículos por profesor. En este marco, el desarrollo de las investigaciones recibe el impacto directo de los recortes presupuestarios, haciendo difícil la situación.

Y agregó: «En nuestra facultad alrededor del 80% de nuestros docentes son dedicaciones exclusivas, ya sea porque tienen un cargo full time de la universidad o sea porque tienen un cargo full time del CONICET con lugar de trabajo en la facultad, en la universidad, es el modelo que hay que sostener para mantener universidades públicas de calidad«.

La UBA, destacada entre las mejores universidades de la región otra vez.

En tiempos donde el debate por el financiamiento universitario está en el centro de la escena política, es necesario enfatizar el trabajo de extensión que las casas de altos estudios púbicas y privadas realizan con la comunidad de la que forman parte. «A veces se lo engloba dentro del mismo término de extensión, pero está lo que es más transferencia tecnológica, que tiene que ver con la aplicación de la ciencia que se genera transformada en tecnología para lo que sea, para un desarrollo biotecnológico, para una vacuna, para temas relacionados con satélites, temas relacionados con oceanografía, cambio climático, cuestiones que tengan que ver con transferencia de tecnología hacia el sector público, hacia el sector privado. Y después lo que es más extensión universitaria, de presencia territorial de las universidades en barrios, en sectores populares, bueno, en la propia UBA llevando por ejemplo su camión odontológico a distintos lugares de la ciudad», citó como ejemplos el decano de Exactas.

Un claro ejemplo de esa fuerza coordinada de trabajo entre universidades, científicos, investigadores con el apoyo del Estado se vio en 2020, durante la pandemia, cuando el mundo buscaba con intensa necesidad una vacuna que pudiera dar solución a eso desconocido por entonces, el Covid-19, que tantas muertes causó. Durán lo sintetizó de forma precisa: «Dentro de lo horrible que fue toda la situación de pandemia, me parece que las universidades públicas trabajando codo a codo con el Estado en distintos temas científicos para colaborar para enfrentar la pandemia, me parece que es uno de los buenos ejemplos que se puede citar. Y el desarrollo surge de una universidad pública, no de la UBA, en este caso sí, de la UNSAM de San Martín, con el equipo de Juliana Casataro, asociada con un laboratorio privado, pero con los desarrollos partiendo de una universidad pública», precisó.

En ese marco, el rol de extensión y transferencia que surge de los centros de investigación de las universidades es clave para el desarrollo no solo de una cura y su relevancia para la salud (tomando el ejemplo de la pandemia) sin que pone en relieve la importancia trascendental de lo que el sector universiatario tiene en materia de educación, enseñanza, formación y proyección. «Es insólito que el subsecretario de Políticas Universitarias (Alejandro Álvarez) salga a cuestionar todo eso, como representante del área que tendría que enorgullecerse de que las universidades públicas argentinas jueguen ese rol en particular. El objetivo en general es desprestigiar a las universidades para tener un justificativo al feroz desfinanciamiento que están ejecutando. Y eso tenemos que cuestionarlo en todos los lugares que se pueda, en el terreno judicial, si hiciera falta, exigirle al Gobierno que implemente la ley que el Congreso aprueba y refrenda ahora con dos tercios rechazando el veto», consideró Durán.

La Argentina, en el foco del ranking de universidades

El informe concluye que, mientras la Argentina conserva prestigio por su tradición académica y calidad docente, su desafío central será fortalecer la producción de conocimiento y sostener la inversión en un contexto de restricción presupuestaria.

Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, advirtió sobre la situación de las universidades en la Argentina: “Los recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, presionando la capacidad docente y de investigación, lo que provoca mayor precariedad laboral del personal”.

Si miramos las primeras 100 universidades, entre ellas encontramos 12 casas de estudio argentinas de las cuales cinco subieron de posición respecto a la medición de 2024, otras cinco bajaron de lugar y dos se mantuvieron estables:

Uno de los principales puntos débiles que señaló el relevamiento es la producción de investigación, medida por el número de artículos por profesor, donde ninguna universidad argentina figura entre las 50 primeras. En contraste, el país se destaca en recursos docentes, con la mejor proporción de profesores por alumno de toda la región: cinco instituciones están entre las 20 primeras en este indicador, lideradas por la Pontificia Universidad Católica Argentina.

La UBA, destacada entre las mejores universidades de la región otra vez.

Ranking de universidades de Latinoamérica: el contexto regional

El ranking volvió a mostrar el liderazgo de Chile y Brasil en la región. La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) escaló al primer lugar, desplazando a la Universidade de São Paulo (USP), que cayó al segundo.

Brasil sigue siendo el país con más instituciones en la tabla (130), seguido por México y Colombia (67 cada uno). Argentina, con 45, es el cuarto país más representado.

Ben Sowter, vicepresidente Senior de QS, afirmó: «El surgimiento de Chile como potencia regional continúa tras importantes retos históricos, con la UC a la cabeza de la tabla y el país logrando una de las mayores concentraciones de universidades de primer nivel de la región».

Para entender las diferencias entre el sistema universitario argentino y brasilero, Ámbito consultó a Daniel Rieznik, quien se graduó en Física en la Unicamp, donde también obtuvo un posgrado, para conocer cómo es por dentro el modelo de las casas de estudios superiores estatales en el país vecino.

«Tienen dos grandes diferencias con el sistema argentino. El primero es que no es ingreso irrestricto. Argentina tiene el CBC y después tiene materias filtro, además tienen un examen muy riguroso, donde entra en promedio 1 de cada 30 alumnos. Entonces, si entrás, hay mucho más recursos por estudiante. Las facultades estatales parecen el primer mundo en ese sentido, con bibliotecas impecables, becas de segundo año, instalaciones edilicias muy buenas», explicó el neucientífico y divulgador.

Por otra parte, Rieznik señaló: «La segunda gran diferencia es que Brasil mantuvo como política de estado durante muchos años un fuerte apoyo a los posgrados, a los doctorados. Y fuerte apoyo también en laboratorios e investigación científica, entonces buena parte de la industria de Brasil existe porque las universidades formaron mucha gente a nivel de grado y posgrado para que pueda generar industria tecnológica e innovación».

Otro dato que contrasta el modelo de la Argentina y y de Brasil es el acceso. En ese sentido reflexionó: «Tiene sus injusticias, por supuesto. Acá hacemos un ingreso irrestricto para que entre todo el mundo, incorporamos también a los más pobres, pero ahí la verdad es que la mayoría no termina la facultad. O hacemos un examen muy difícil, que entran unos pocos y tienen muy buena calidad de educación pero dejás afuera a los pobres directamente», explicó.

Las dos universidades mejor clasificadas de Chile, la UC y la Universidad de Chile, se encuentran entre las más reconocidas de la región por los académicos y empleadores internacionales.

Por su parte, Brasil es el país que cuenta con más universidades entre los primeros 50 puestos, con cuatro en el top 10 y 12 en el top 50. Además dicho país domina los indicadores de investigación, con cinco casas de altos estudios entre las diez primeras de la región en IRN y citas por artículo, mientras que ningún otro país cuenta con más de dos.

La productividad en investigación es un punto fuerte de Brasil. Tomando como parámetro el IRN (Red de Investigación Internacional, por sus siglas en inglés) que evalúa con cuántos países diferentes publican en coautoría los investigadores de una institución, la USP es líder regional abosluto, mientras que la Universidad de Campinas (Unicamp) ocupa el tercer lugar. En ese apartado, se observó que el Centro Universitario de Araraquara produce investigaciones muy citadas, ocupando el primer lugar en citas por artículo.

En tanto, México cuenta con algunas de las universidades más sólidas de la región. La UNAM es la universidad más respetada de América Latina y el Caribe entre los académicos internacionales y ocupa el tercer lugar entre los empleadores, lo que refleja su agenda de investigación altamente colaborativa, que la sitúa en segundo lugar en el IRN.

El Tecnológico de Monterrey produce la investigación más impactante del país, ocupando el noveno lugar a nivel regional en citas por artículo. Sin embargo, se ve algo perjudicado por su volumen de investigación, en el que se encuentra fuera de los 100 primeros de la región. Esto podría sugerir un énfasis en la calidad sobre la cantidad. Por su parte, el Colegio de México, A.C. cuenta con los mayores recursos docentes de la región, según el número de profesores por alumno, lo que sugiere una experiencia de aprendizaje excepcional.

Por Gabriel Matera