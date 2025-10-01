Gobierno sobre la citación de Karina al Congreso: «La señora Milei va a hacer lo que considere prudente»
La comisión de $LIBRA volvió a reunirse el pasado martes, con ausencia de la hermana del Presidente. Además, la oposición busca avanzar con distintos pedidos de interpelación de funcionarios por el caso ANDIS.
La estrategia de Karina Milei ante las citaciones del Congreso
En las últimas semanas, el Gobierno acumuló una serie de conflictos políticos que complejizaron su camino hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. A la ya lejana causa $LIBRA, se sumaron los audios de Diego Spagnuolo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la actual acusación sobre el candidato a diputado por la Provincia, Jose Luis Espert, por sus presuntos vínculos con el empresario ligado al narcotráfico, Fred Machado.
La situación en la comisión de $LIBRA
Además de la secretaria general de la Presidencia, tampoco asistieron los otros dos funcionarios que ya se habían ausentado en su primera citación, que fue el martes pasado. Se trata del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc.
Anteriormente, ante los «faltazos» por segunda vez consecutiva del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra), la comisión votó pedir autorización a la justicia Federal, para llevarlos a declarar por la fuerza pública. El pedido está en manos del juez Julián Ercolini quien, por ahora, no se pronunció.