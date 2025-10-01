Gobierno sobre la citación de Karina al Congreso: «La señora Milei va a hacer lo que considere prudente»

La respuesta de Adorni llegó luego de que el pasado martes, la comisión de $LIBRA volviera a reunirse sin la presencia de Karina Milei. En este escenario, los diputados le enviaron un mensaje a la justicia para que obligue a los testigos a asistir a ese cuerpo y, así, forzar a la secretaria General de la Presidencia, para que asista.

En las últimas semanas, el Gobierno acumuló una serie de conflictos políticos que complejizaron su camino hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre . A la ya lejana causa $LIBRA, se sumaron los audios de Diego Spagnuolo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la actual acusación sobre el candidato a diputado por la Provincia, Jose Luis Espert, por sus presuntos vínculos con el empresario ligado al narcotráfico, Fred Machado.

Archivo. La oposición en el Congreso presiona para que Karina Milei se presente en las comisiones investigadoras.

La situación en la comisión de $LIBRA

Además de la secretaria general de la Presidencia, tampoco asistieron los otros dos funcionarios que ya se habían ausentado en su primera citación, que fue el martes pasado. Se trata del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc.

Anteriormente, ante los «faltazos» por segunda vez consecutiva del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra), la comisión votó pedir autorización a la justicia Federal, para llevarlos a declarar por la fuerza pública. El pedido está en manos del juez Julián Ercolini quien, por ahora, no se pronunció.