El Gobierno anunció que Milei viajará a EE UU para una reunión con Trump en la Casa Blanca Lo anunció el propio presidente en con un escueto posteo en su cuenta de X. Cancillería informó que el Presidente realizará la visita oficial a Washington y que será alojado en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado.

El presidente Javier Milei anunció que mantendrá un encuentro con su par de los Estados Unidos, Donald J. Trump con un escueto posteo en la red X: “REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin.», publicó en mayúsculas el mandatario y adelantó la noticia que minutos después fue oficializada por la Cancillería argentina, que además, le puso fecha a la reunión bilateral.

La visita se concretará el próximo 14 de octubre en Washington D.C., informó la Cancillería y presentó la reunión como un gesto que busca sellar la “excelente relación bilateral” y la sintonía política entre ambos líderes.

En menos de quince días el presidente volverá a viajar a Estados Unidos. El encuentro se realizará antes de las elecciones del 26 de octubre, que fueron señaladas como condición por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, luego del último viaje al norte del que Milei y su equipo volvieron exultantes.