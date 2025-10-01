Cristina se reunió Kicillof durante una hora y media a 25 días de las elecciones nacionales El gobernador bonaerense visitó a la expresidenta en San José 1111. Los detalles del encuentro.

El momento finalmente llegó. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encontraron cara a cara este miércoles en el domicilio de la titular del PJ, en San José 1111, barrio de Constitución, donde CFK cumple su arresto domiciliario. La visita de Kicillof a Cristina fue confirmada a Tiempo por allegados de estrecha confianza de ambos dirigentes.

“Fue un buen encuentro. Duró una hora y media. Hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre”, fue la breve información que dieron a este medio -calcada- desde ambos campamentos.

La visita del mandatario provincial al departamento de San José era esperada para esta semana. Como sucede con todos los invitados que solicitan concurrir a la casa de Cristina, el Tribunal Oral Federal Número 2 debía autorizarlo expresamente. Así sucedió y Kicillof estuvo este miércoles, primer día hábil de octubre, y a 25 días de las elecciones nacionales.

La llegada del mandatario bonaerense al departamento en el que Cristina cumple con prisión domiciliaria y con inhabilitación especial perpetua -una proscripción política que impide su participación como candidata a cualquier cargo electivo- se concretó en sigilo, sin filtraciones previas a la prensa y, por lo menos hasta ahora, sin fotos que retraten el momento. Según lo que pudo saber este medio, la reunión se realizó a solas, sin la presencia de otras personas.

El 20 de septiembre, al cumplirse 100 días de la detención, el departamento de la exmandataria fue el epicentro de una convocatoria que se acercó hasta la esquina de San José y Humberto 1° para enarbolar la consigna “Cristina libre”. Allí estuvieron los principales candidatos de Fuerza Patria de la Ciudad-Mariano Recalde e Itai Hagman- como de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.

En los más de tres meses de prisión domiciliaria, la titular del PJ recibió visitas de personalidades internacionales y del país, de la política y de la cultura. La presencia de Luiz Inácio Lula da Silva, jefe de Estado de Brasil, fue la más trascendente.

En los últimos días la visitaron excombatientes de Malvinas que se preparaban para viajar a las islas y la actriz y empresaria Esmeralda Mitre, descendiente del fundador del diario La Nación.

Kicillof y CFK no se veían cara a cara desde un encuentro realizado en la sede del Partido Justicialista de Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera, el mismo día en que la Corte Suprema confirmó la condena en la causa Vialidad, el 10 de junio. El anterior contacto presencial, ya en 2024, fue en la localidad bonaerense de Moreno, con motivo de una cumbre del PJ bonaerense.

El gobernador y la expresidenta, eso sí, mantuvieron conversaciones telefónicas cuando llegó el momento de definir las candidaturas de Fuerza Patria para las elecciones provinciales (desdobladas) del 7 de septiembre; lo mismo en la previa de los comicios nacionales del 26 de octubre. Fueron charlas bastante tensas, sobre todo en el primer caso.

La demorada visita de Kicillof a CFK fue durante las últimas semanas un tema sensible y de reproches cruzados en el conglomerado pan-peronista. El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, el matancero Facundo Tignanelli, lo expuso en una visita al canal Infobae. “No estamos haciendo una novela de que Cristina lleva cien días presa y Axel no la fue a visitar”, dijo.

Un detalle que no pasó desapercibido es que no haya-por ahora-una imagen de la charla entre ambos. Al menos no se la difundió este mismo miércoles.

“No se juntaron para la foto. Se juntaron para hablar de temas importantes. Lo importante es que se reunieron, sobre todo frente a lo que está pasando con el gobierno nacional”, aseguró a Tiempo un legislador nacional de muy buena relación con la expresidenta.

Por: Martín Piqué