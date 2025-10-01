Bono congelado en 70mil

La Anses oficializó este miércoles que el bono previsional otorgado a jubilados se mantendrá en los 70 mil pesos durante octubre, el mismo valor que los últimos 19 meses. La asignación extraordinaria perdió la mitad del poder de compra, teniendo en cuenta que los afectados vienen sufriendo el aumento continuo de la comida, las tarifas y de los medicamentos: la inflación total acumulada tocó el 90,49 por ciento, de acuerdo con los últimos datos oficiales.

Según el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), el bono debería rondar los 133 mil pesos para equiparar la suba de precios y que los jubilados no pierdan capacidad de consumo en la canasta de primera necesidad.

El Decreto 700/25 publicado en el Boletín Oficial establece que sólo quienes perciban la jubilación mínima mantendrán el bono, mientras quienes superen el mínimo recibirán un proporcional hasta alcanzar los 396.298,38 pesos.

Para el décimo mes del año, jubilaciones, pensiones y asignaciones obtendrán una suba de apenas el 1,88 por ciento ajustada «por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto del Indec», explicaron desde el organismo.