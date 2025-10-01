Así están los playoffs del Torneo Clausura tras 10 fechas: ¿Boca y River se pueden cruzar?
A la espera de la definición de los Playoffs del Torneo Clausura, la expectativa se central en que hoy por hoy habría un Superclásico en octavos de final.
Así están los posibles cruces de octavos de final:
- Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
- Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors
- River vs Boca
- Lanús vs. Tigre