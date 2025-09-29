Milei retomó el contacto con Mauricio Macri y busca recomponer la relación tras un año de distanciamiento El Presidente se comunicó con el titular del PRO para agradecerle por el gesto y dialogar sobre la agenda legislativa. El encuentro pendiente.

El presidente Javier Milei retomó la comunicación con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego de meses de distanciamiento y sobrevuela la posibilidad de reeditar un nuevo encuentro entre ambos pese a la reticencia de algunos sectores de La Libertad Avanza (LLA) que se niegan a sumarlo a la campaña electoral.

Según fuentes del Gobierno, el libertario quebró su silencio luego de que su ex socio se mostrara cauteloso en sus declaraciones en medio del turbulento clima cambiario que afrontaba la administración.

“El Presidente le agradeció las palabras que tuvo para con él y quedaron en conversar”, confirmó una importante voz del entorno de Milei.

Lo cierto es que el pasado miércoles, desde Nueva York, el mandatario desoyó los resquemores de un sector del partido violeta y optó por acercar posiciones con el fundador de Juntos por el Cambio a menos de un mes para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Luego de la ceremonia en la que recibió de manos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, en Manhattan, no dudó y le envió un mensaje.

Si bien existe un sector al interior de la administración libertaria que se opone a la posibilidad de tender puentes con Macri al argumentar que no tiene “nada para aportar”, Milei se sensibilizó con las declaraciones que brindó el titular del PRO el pasado martes en medio de un complejo escenario para el Gobierno.

“Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso. No soy de los que apostó o creyó que cuanto peor mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”, supo plantear el exPresidente en la previa a una reunión de candidatos del PRO.

Asimismo, se mostró abierto a recuperar el diálogo con el mandatario suspendido desde hacía un año atrás. “Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero desde el PRO estamos siempre disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”, sostuvo Macri ante la prensa

Aún sin fecha para reeditar el menú de milanesas con ensaladas que estilaban cenar cada lunes en la Quinta de Olivos, en Balcarce 50 insisten en la voluntad libertaria de acercar posturas y no descartan un nuevo encuentro. “En algún momento sucederá”, anticiparon.

“Están trabajando en la posibilidad de avanzar en la agenda parlamentaria para poder avanzar en las reformas estructurales de 2026”, sostuvo un importante funcionario al respecto.

El gesto del Presidente va en sintonía con la postura que encarnan el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes insisten, desde hace semanas, en la chance de recuperar el diálogo.

A espaldas de un sector importante de la mesa de campaña electoral que le atribuye a Macri cosechar un “75% de imagen negativa”, el coordinador de ministros se mostró junto al expreisdente el pasado jueves en el lujoso Hotel Four Seasons, con motivos del 95 aniversario de la unificación del reino de Arabia Saudita.

«Allí, también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une», supo destacar en sus redes sociales junto a un retrato del intercambio.

La sociedad entre Milei y Macri surgió a raíz de la apuesta por La Libertad Avanza que adoptó el PRO durante el balotaje del 19 de noviembre de 2019, y se discontinuó debido a los constantes cuestionamientos del expresidente contra el entorno del mandatario, específicamente contra el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, a principios de agosto, en la previa al cierre de alianzas, la menor de los Milei y Macri se reencontraron en la residencia presidencial para sellar el acuerdo electoral conjunto en la Ciudad camino a las elecciones nacionales.

Si bien la fluidez no se reestableció como pretendía el expresidente de Boca Juniors, los guiños del Poder Ejecutivo se incrementan ante el complejo escenario legislativo que atraviesa La Libertad Avanza camino a los comicios.

Por. Sofia Rojas