Los argentinos sumaron más de u$s2.300 millones de dólares «bajo el colchón» en el segundo trimestre

De esa manera, la cantidad de dólares que se acumulan fuera del sistema o en cuentas fuera del país por los ciudadanos locales creció casi 1% entre marzo y junio. Los datos corresponden a la Posición de Inversión Internacional (PPI) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Se trata del dinero que se menciona generalmente como los fondos que los argentinos tienen “afuera”. Esa cifra es la que llamó la atención de la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, en abril, cuando se firmó el acuerdo con Argentina. Allí la funcionaria quedó sorprendida y dijo que podrían servir al crecimiento del país si se volcaran al sistema.

Ahora con el proyecto de presupuesto 2026, el Gobierno vuelve a la carga con la idea de “remonetizar” la economía con dólares. Incluye un artículo para que se establezca por ley el sistema de Impuesto a las Ganancias Simplificado.

El sistema determinado por ahora mediante un decreto, establece que la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA) le envía al contribuyente una liquidación del impuesto de una manera similar a lo que ocurre con el monotributo.

En ese sistema ARCA no investigará el origen de los fondos que se usen por tres ejercicios, en vez los 5 usuales, para hacer prevalecer el principio de inocencia fiscal. La realidad indica que la gente en vez de traer sus dólares, los continuó sacando.

Por Carlos Lamiral