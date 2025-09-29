En busca de dólares, toman nueva deuda por US$ 100 millones Es un crédito del BCIE para “seguridad alimentaria” que manejará el ministerio de Capital Humano.

En la búsqueda de ingreso de dólares por cualquier vía, ahora el Gobierno nacional aprobó un crédito de US$ 100 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según se establece en el Decreto 687/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, el dinero será para financiar el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Argentina. Fase IV.

El propósito general del programa es apoyar la Prestación Alimentar para contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social en el país.

El programa se compone de cuatro elementos:

1. Apoyo Prestación Alimentar.

2. Auditoría Externa.

3. Imprevistos.

4. Comisión BCIE.

El organismo ejecutor del programa y de los recursos será el Ministerio de Capital Humano.

Actuará a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como área sustantiva, y de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, para la administración financiera, contable y presupuestaria.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó que la operación tiene un «impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales».

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público informó no tener objeciones, indicando que el costo financiero es «inferior al que la República podría obtener en el mercado».