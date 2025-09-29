Boca y River suman rachas negativas históricas que desnudan sus pésimos presentes: los números

El conjunto de Núñez volvió a perder en el Monumental, esta vez 2-1 ante Riestra, y atraviesa una seguidilla negativa inédita desde el Clausura 2010 , cuando Gallardo todavía era jugador. En estas dos semanas, River perdió contra Palmeiras, Atlético Tucumán , otra vez Palmeiras y ahora Deportivo Riestra .

Sus próximos dos partidos son ante Racing y Rosario Central, dos de los mejores equipos del fútbol argentino, que podría prolongar la racha a un nivel inédito.

La contracara con los equipos con menor presupuesto

A su vez, este pésimo presente de los dos clubes más grandes y con mayores ingresos del país se ve agigantado por los líderes de las dos zonas del actual Torneo Clausura. En la Zona A lideran Unión de Santa Fe y Barracas Central, mientras que en la Zona B lo hace Deportivo Riestra, clubes que tienen un presupuesto ínfimo, hasta 10 veces menor al que pueden alcanzar tanto Boca como River.