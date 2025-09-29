Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo no estuvo en la vuelta a las prácticas del equipo

Por su parte, Russo permanece con licencia médica tras ser dado de alta el viernes pasado del sanatorio Fleni en el barrio porteño de Belgrano. El exentrenador de Rosario Central superó un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

Vuelve Cavani al equipo

En lo futbolístico, el experimentado atacante de 38 años se perdió los últimos tres partidos en los que Boca empató 1-1 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, volvió a igualar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local y perdió 2-1 ante Defensa y Justicia, el sábado en Florencio Varela.