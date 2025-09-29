Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo no estuvo en la vuelta a las prácticas del equipo
El entrenador de Boca volvió a estar ausente en el entrenamiento del primer equipo, ya que hace reposo en su hogar tras recibir el alta de una clínica porteña.
Vuelve Cavani al equipo
En lo futbolístico, el experimentado atacante de 38 años se perdió los últimos tres partidos en los que Boca empató 1-1 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, volvió a igualar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local y perdió 2-1 ante Defensa y Justicia, el sábado en Florencio Varela.