A pesar del bono del Gobierno, los trabajadores del Garrahan vuelven a marchar por la ley de Emergencia Pediátrica

La Cámara de Diputados ya votó en contra del veto y la decisión final quedará en manos del Senado, que sesionará este jueves, fecha estipulada para la nueva protesta de los trabajadores del Garrahan. Además de la movilización, el personal comenzará un nuevo paro desde el miércoles por la noche y finalizará el viernes a la mañana.

Sin embargo, los trabajadores consideraron que « el Consejo anunció un aumento ‘con fondos propios’ para descomprimir una bronca explosiva» y destacaron que fueron «una indiscutible conquista de la lucha» y que «aguantaron todo lo que pudieron sin mejorarnos el sueldo».

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la decisión en sus redes sociales y aseguró que «gracias a una gestión eficiente», el Hospital está «en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores». «Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”, agregó..

Lipcovich sostuvo que la decisión del Gobierno refleja la presión de las medidas de fuerza que se desarrollaron durante los últimos meses y que «las autoridades están a la defensiva y debilitadas». “No fue ningún diálogo espurio entre la burocracia sindical y el Gobierno. Cuando hubo ese diálogo sin lucha se firmaron paritarias al uno por ciento. Y en el país de las paritarias al uno por ciento, una lucha como la del Garrahan está arrancando estas sumas extras que para las categorías más bajas representan un alivio transitorio”.