Luis Caputo ancló al dólar y se supo a cuánto abrirá este lunes 29 de septiembre

El mercado cambiario se prepara para la apertura de este lunes 29 de septiembre con una marcada expectativa, luego de una semana definida por las drásticas medidas del equipo económico de Luis Caputo para frenar la especulación y fortalecer las arcas del Banco Central. La reimposición del «cepo al rulo» y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro anclaron las cotizaciones, que servirán como punto de partida para la nueva jornada.

Los valores de referencia para la apertura

Con el mercado cerrado durante el fin de semana, las cotizaciones del último día hábil son la principal referencia para el inicio de las operaciones de este lunes:

Dólar Oficial: En las pizarras del Banco Nación (BNA), el billete cerró la semana en $1.350 para la venta. El dólar mayorista, referencia del mercado, se ubicó en $1.326.

En las pizarras del Banco Nación (BNA), el billete cerró la semana en $1.350 para la venta. El dólar mayorista, referencia del mercado, se ubicó en $1.326. Dólar Blue: Finalizó la semana en $1.440 para la venta, estableciendo una brecha del 8,6% con el tipo de cambio oficial.

Dólares Financieros: El MEP concluyó la semana en $1.433,53, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) lo hizo en $1.472,51.

El impacto del «cepo al rulo»: Crecen las reservas del BCRA

La decisión de impedir por 90 días la compra de dólares financieros a quienes accedan al mercado oficial tuvo un efecto inmediato. Según supo Noticias Argentinas, en el equipo económico consideran que la medida fue un éxito, ya que permitió fortalecer las arcas del Banco Central y reducir la presión sobre el tipo de cambio.

Las reservas brutas internacionales del BCRA crecieron en u$s 1.889 millones durante la última semana, alcanzando los u$s 41.238 millones, su valor más alto en un mes. Este incremento se debió principalmente a las compras en bloque del Tesoro, que adquirió aproximadamente u$s 1.350 millones de la liquidación del sector agroexportador, una vez cortada la posibilidad del “rulo”.