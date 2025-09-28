CRA denunció un «negociado» con cerealeras y calificó la baja de retenciones como una «burla» al productor Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, afirmó que la medida del Gobierno defraudó al productor agropecuario.

Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), denunció que la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones se trató de un «negociado» de corte financiero que defraudó al productor agropecuario y sirvió para «tapar un incendio» cambiario del Gobierno nacional.

El dirigente rural, en diálogo con Radio Rivadavia, se refirió a la medida, anunciada con vigencia hasta el 31 de octubre, que en la práctica solo duró 72 horas. En ese lapso, las grandes cerealeras liquidaron rápidamente 7.000 millones de dólares que el Gobierno necesitaba con urgencia. Rotondo criticó duramente la maniobra y su escasa duración.

«Esto está claro que fue una medida de corte financiero para tapar un incendio, el viernes negro que estábamos teniendo y la tensión cambiaria de raíz política que tiene Argentina. A nuestro juicio, tenemos gran duda, pero no tenemos certezas, pero me parece que claro que era una negociada con un sector de la exportación para captar esos dólares«, afirmó Rotondo.

El vicepresidente de CRA fue tajante al describir cómo se sintió el sector primario frente a esta maniobra relámpago, que solo fue aprovechada por un eslabón de la cadena de valor: «El productor se sintió defraudado. Eso es. Y hay que hacer lo que están las letras, construir confianza en base para adelante… Medidas temporales así que tienen el velo de buscar lo que realmente obtuvieron, récord, que fue para tapar un incendio. No van a sentir producción.»

Rotondo lamentó la forma «torpe» en que se gestionó la decisión, que se desnudó rápidamente como una operatoria puramente financiera. «Fue burla 72 horas lograr que haya más de 14 millones de toneladas en el curador,» sentenció el dirigente, quien señaló que la medida se enfocó solo en la soja, dejando de lado otros cultivos.

Finalmente, Rotondo reconoció que este tipo de acciones generó una «ruptura en la confianza» del campo hacia el Gobierno, y exigió que las futuras medidas sean de «corte productivo, de no corte coyuntural» para reconstruir la credibilidad.