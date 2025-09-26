Vuelta del cepo: la oposición criticó la medida impuesta por el Gobierno Distintos referentes opositores cuestionaron la vuelta de la restricción en operaciones cambiarias

La oposición política criticó la medida que impuso el Gobierno Nacional a los compradores del dólar oficial, que no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

El senador nacional Mariano Recalde señaló que el modelo económico de Javier Milei «se hunde» y se está viendo «cómo reparten los botes salvavidas».

«Para darle salida a las cerealeras le ponen un cepo a los que compraron dólares. Para garantizar el pago de la deuda le pusieron un cepo a tu salario», sostuvo el senador y sumó que «en octubre lo tenemos que frenar».

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón chicaneó con la vuelta de la restricción cruzada: «CEPO, ¿só vó?».

«Parece que a la espera de ‘la viva’ de Scott Bessent el ‘Toto’ cierra la canilla en casa«, aseguró el diputado, en referencia al ministro de Economia Luis Caputo.

La diputada Julia Strada (Unión por la Patria) afirmó que esta nueva medida «profundiza la vuelta del cepo» y manifestó que la restricción «responde a la necesidad del Gobierno de acumular dólares» por la «liquidación extraordinaria» luego de la reducción temporaria de las retenciones a los granos.

«De ser así, sería un nuevo parche del Gobierno para acumular los dólares que hasta ahora venían a un ritmo inferior al deseado por el mercado. Debería, en las próximas semanas, dar marcha atrás con la medida, luego de acumular dólares».

Ricardo López Murphy, diputado nacional, utilizó un tuit del vocero presidencial Manuel Adorni donde se refería a la salida del cepo, anunciada en abril de este año».

«Saluden al cepo cambiario que se va…» había escrito el funcionario, a lo que López Murphy le respondió con una frase utilizada por Adorni: «Fin».

La senadora nacional Florencia López remarcó que «además de la vuelta del cepo, nadie va a cobrar los dólares como se comprometieron en campañana«.

El Gobierno dispuso más temprano que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa, en una medida que reimplanta parcialmente el cepo cambiario.

Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas.