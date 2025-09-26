Taiana sobre la quita de retenciones: “Milei le regala 1.500 millones de dólares a un puñado de cerealeras” El candidato a diputado nacional se refirió a la medida que terminó beneficiando de manera exclusiva a una docena de grandes empresas agroexportadoras.

El candidato a diputado de Fuerza Patria Jorge Taiana cuestionó este viernes la decisión del Gobierno nacional de haber eliminado y repuesto las retenciones y la calificó como una “nueva estafa” que favoreció a un reducido grupo de grandes exportadoras y cerealeras en detrimento de los productores.

Según Taiana, la medida duró “apenas” tres días y representó “una pérdida en los ingresos del país de por lo menos 1.500 millones de dólares para favorecer una mejora en los precios y en la retribución a los productores agrarios, que finalmente no recibieron ningún beneficio”.

“El gobierno le ha entregado todo a los grandes especuladores. Las cerealeras hicieron un negocio redondo y los productores se han quedado con la ñata contra el vidrio, como decía el tango”, sostuvo el ex ministro de Defensa en un comunicado.

Taiana, además, denunció que la eliminación de las retenciones respondió a un “pedido” de Estados Unidos, cuyos productos estaban “perdiendo competitividad frente a la producción argentina”.

“Milei entrega nuestra soberanía política y territorial a Estados Unidos a pedido de Scott Bessent”, advirtió.