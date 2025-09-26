Las reservas crecieron casi u$s1.900 millones y en la city estiman que el 70% fue por compras del Tesoro

El Gobierno aprovecha el gran flujo de dólares provenientes del agro, tras la fugaz quita de retenciones. Las arcas de la autoridad monetaria tocaron máximos de un mes.

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) crecieron u$s1.889 millones este viernes, lo cual significó el mayor incremento diario desde el 4 de agosto pasado, para superar los u$s41.000 millones. En la city estiman que el 70% de esa acumulación respondió a compras del Tesoro, que aprovechó el fuerte ingreso de agrodólares luego de la quita temporal de retenciones a los granos.

El analista también remarcó que en la licitación de deuda en pesos de este viernes se notó una importante demanda de títulos indexados a la evolución del tipo de cambio oficial (Dólar linked), por lo que «probablemente el Gobierno acordó compras en bloque con cerealeras a cambio de suscripción en estos bonos, de manera que las empresa del agro se quedan dolarizadas y el Tesoro compra divisas sin largar los pesos a la Base Monetaria».

Vale recordar que las grandes cerealeras completaron rápidamente el tope de u$s7.000 millones que el Poder Ejecutivo había dispuesto para las exportaciones sin retenciones. En ese marco, el equipo económico de Luis Caputo parecería estar aprovechando ese flujo para engrosar sus arcas.

El Tesoro aprovecha el gran flujo de dólares provenientes del agro

El jueves ya se había verificado un ascenso de u$s317 millones en las arcas de la autoridad monetaria, también por una presunta participación oficial.

«Con los datos monetarios de hoy, confirmamos que el martes el Tesoro habría adquirido u$s85 millones, ya que sus depósitos en moneda extranjera en el BCRA treparon en esa magnitud y, en paralelo, sus depósitos en pesos bajaron en la misma cantidad. El jueves, las reservas brutas del Central treparon u$s303 millones al netear los efectos positivos de la valuación en oro, yuan y DEGs. Esto sugeriría que el Tesoro volvió a comprar, ya sea ayer en t+1 u hoy en contado inmediato», detallaron desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Según la consultora 1816, entre esta rueda que pasó y la del lunes que viene el campo debería liquidar cerca de u$s4.400 millones, ya que este es el número que resta para completar el 90% de los u$s7.000 millones. «No tiene ningún antecedente histórico. Si hay mucha presión vendedora, el Tesoro tiene la posibilidad de comprar reservas», acotó la entidad en un informe publicado en la semana.

