Las reservas crecieron casi u$s1.900 millones y en la city estiman que el 70% fue por compras del Tesoro

Según fuentes del mercado, el Gobierno habría comprado cerca de u$s1.350 millones en el mercado oficial de cambios. En ese marco, las reservas brutas treparon a u$s41.328 millones, máximo valor en un mes. Asimismo, las reservas netas terminaron esta jornada en u$s7.543 millones, de acuerdo con los cálculos del economista de OPEN, Federico Machado.

El jueves ya se había verificado un ascenso de u$s317 millones en las arcas de la autoridad monetaria, también por una presunta participación oficial.

Según la consultora 1816, entre esta rueda que pasó y la del lunes que viene el campo debería liquidar cerca de u$s4.400 millones, ya que este es el número que resta para completar el 90% de los u$s7.000 millones. «No tiene ningún antecedente histórico. Si hay mucha presión vendedora, el Tesoro tiene la posibilidad de comprar reservas», acotó la entidad en un informe publicado en la semana.