Las reservas crecieron casi u$s1.900 millones y en la city estiman que el 70% fue por compras del Tesoro
El Gobierno aprovecha el gran flujo de dólares provenientes del agro, tras la fugaz quita de retenciones. Las arcas de la autoridad monetaria tocaron máximos de un mes.
El Tesoro aprovecha el gran flujo de dólares provenientes del agro
El jueves ya se había verificado un ascenso de u$s317 millones en las arcas de la autoridad monetaria, también por una presunta participación oficial.
Según la consultora 1816, entre esta rueda que pasó y la del lunes que viene el campo debería liquidar cerca de u$s4.400 millones, ya que este es el número que resta para completar el 90% de los u$s7.000 millones. «No tiene ningún antecedente histórico. Si hay mucha presión vendedora, el Tesoro tiene la posibilidad de comprar reservas», acotó la entidad en un informe publicado en la semana.