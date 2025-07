Pese al dominio de LLA, el PRO está conforme con el armado de las listas bonaerenses

LLA y el PRO sellaron alianza en la provincia de Buenos Aires.

PBA: La postura de Macri y la tensa calma en Casa Rosada

Según pudo reconstruir este medio, el diputado -quien participó de las negociaciones junto a Karina Milei y el armador libertario Sebastián Pareja-, mantuvo diálogo con Mauricio Macri luego de la presentación de las listas bonaerenses, y aseguró que el expresidente «quedó conforme». En esta misma línea, dijo que la alianza en la provincia de Buenos Aires se sostiene de cara a octubre. «En el resto del país ojalá se pueda, no depende de mi», remarcó.

Respecto a la presentación de listas del peronismo, que consiguió una prórroga de la Justicia debido a cortes de luz, Ritondo se mostró escéptico. «La Plata debe ser el único lugar en donde el sábado se cortó dos veces la luz», ironizó al tiempo que consideró que se trata de «una maniobra realmente sucia». «Esperar que otros presenten listas para vos después presentarla es una vergüenza para el sistema democrático, porque cambia las reglas de juego», alegó.

La reunión del Consejo de Mayo puso en funcionamiento a una Casa Rosada que amaneció calma y a la espera de definiciones por parte del peronismo. Distintos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el propio Javier Milei, cuestionaron la prórroga otorgada al kirchnerismo y aprovecharon para polarizar la elección.

En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, advirtió que «la sociedad naturaliza que el peronismo no cumpla la reglas electorales». A su vez, el ministro de Economía, Toto Caputo, cuestionó el corte de luz que interrumpió la carga habitual de las listas este sábado y el presidente Javier Milei resumió: «Kirchnerismo o libertad».

«Consultado centro de control en baja (que están en la misma sala que el COD de EDELAP), nos dicen que no tienen ni siquiera un reclamo de corte de luz en la zona. Se ve que ‘saltó un tapón’ justo antes del cierre de listas», apuntó Caputo en Twitter, respaldado por Milei, después de que Sturzenegger asegurara que La Libertad Avanza hubiera sido criticada si no presentaba las listas a tiempo. El ex funcionario de Mauricio Macri y Fernando De la Rúa deslizó que «estarían gritando el fin de la democracia quienes hoy callan».

Por Cecilia Camarano