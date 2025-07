Independiente: mientras Vaccari se queja, suena Marcos Rojo

Independiente perdió 2-1 ante Talleres en Avellaneda y el DT Julio Vaccari se sacó la bronca en la conferencia de prensa posterior, donde le apuntó a la dirigencia comandada por Néstor Grindetti por la falta de refuerzos.

«Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarle a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos», le respondió a un periodista, no dejando lugar a dudas en cuanto a su enojo.

Y continuó, esta vez destacando el poderío de otro club por sobre el Rojo, con mucho de ironía: «¿Sabés el jugador que me encanta a mí para traer? (Juan Carlos) Portillo. Dije ‘es este porque juega de cinco, de dos, de cuatro, de seis, de tres, lo ponemos en todos lados’. Pero no, va a River. Por eso es candidato River… Me gusta el wing de Colo-Colo (Lucas Cepeda), ‘es este’, digo. Va a River».

Ojo, en lo que va del receso Independiente hizo algo de ruido con sus refuerzos, sobre todo en la faceta ofensiva con Walter Mazzantti (desde Huracán; sonó para Boca) e Ignacio Pussetto (desde Pumas de México). Además, llegaron el lateral derecho Leandro Godoy (desde Paranaense de Brasil), el izquierdo Milton Valenzuela (desde Lugano de Suiza) y el arquero Lucas Lavagnino (a préstamo desde la Reserva de River).

Pero el flojo arranque en el Clausura (2-2 con Sarmiento en Junín en el debut), expuso las inquietudes del entrenador, que el 13 de agosto afrontará el inicio de los octavos de final de Sudamericana contra el ganador de Universidad de Chile y Guaraní (5-0 en la ida).

Mientras tanto, el que sonó este lunes para mudarse a Avellaneda es Marcos Rojo, sin lugar en Boca y, aparentemente, tampoco en Estudiantes. Diego Colotto, otro exPincha, ahora mánager de Independiente, se contactó con el jugador para saber cómo es su situación y si está dispuesto a vestirse con el color de su apellido, justamente. De todos modos, no sería un pedido expreso de Vaccari.