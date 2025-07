Ander Herrera volvió a sufrir una molestia muscular

La semana clave de Boca no arrancó con buenas noticias. Cuando se aguardaba que el español Ander Herrera comenzara a trabajar a la par de sus compañeros y pudiera estar a disposición de Miguel Russo para el encuentro ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina, el volante vasco sintió una nueva molestia muscular y no pudo terminar el entrenamiento. Tampoco trabajo con sus compañeros el chileno Carlos Palacios, aunque en ese caso no se difundieron los motivos de su ausencia.

Tras dos empates en el arranque del Torneo Clausura, Boca afronta una semana especial, ya que este miércoles se medirá ante Atlético Tucumán en Santiago del Estero, sin margen para un nuevo traspié. Los magros rendimientos del equipo anate Argentinos Juniors y Unión opacaron la alegría por el regreso al club de Leandro Paredes, por lo que la presión para el compromiso a los tucumanos aumentó, ya que el equipo de Russo no pudo ganar en lo que va de la campaña, incluídos los tres partidos del Mundial de Clubes.

Si el clima en Boca ya estaba algo enrarecido, el desarrollo de la práctica terminó de complicar el panorama, con la molestia muscular que sufrió Herrera. En principio, el entrenador tenía pensado incluirlo en la lista de concentrados, pero la nueva dolencia, a la espera de estudios más profundos, lo marginará otra vez. Como la idea es no tomar riesgos, es una realidad que el español se quedará afuera del cruce ante los tucumanos.

A esta altura y por lo sucedido, en el cuerpo técnico que encabeza Russo hay una gran preocupación porque la situación del ex jugador del Manchester United y el PSG, ya que sus lesiones musculares se volvieron recurrentes. Desde su llegada a principio de año, apenas pudo sumar minutos con continuidad, no pudo completar ningún partido y cada intento de retorno se completó con una nueva lesión. Y es que Russo había optado por no apurarlo para el encuentro ante Unión, pese a que el futbolista venía entrenando con continuidad. De comprobarse la lesión muscular, será la quinta desde que el vasco se puso la camiseta de Boca, incluído los seis minutos que pudo jugar el campeonato pasado ante Newell’s y los 20 que completó en el Mundial de Clubes ante Benfica.

Otra mala noticia para Russo fue la ausencia de Carlos Palacios, sin que se informaran los motivos por los que no se entrenó con sus compañeros. Cuestionado por los hinchas por sus malas actuaciones, es muy probable que el chileno no participe del partido ante Atlético. Por el contrario, los nombres de Brian Aguirre y Milton Delgado, dos juveniles que escasísimo rodaje desde que arrancó el ciclo de Russo, podrían tener su chance en el estadio Madre de Ciudades, en un mediocampo que tendrá la presencia de Leandro Paredes como noticia destacada. El campeón del mundo jugó unos 30 minutos ante Unión y dejó en claro que es imprescindible para que Boca pueda mejorar su nivel de juego.

Para tratar de cortar la racha sin victorias, Russo hará varios cambios, ya sea por malos rendimientos o por rotación de futbolistas, para evitar sobrecargas. En consecuencia, el posible once para arrancar sería con Leandro Brey; Juan Barinaga, Mateo Mendía, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Alan Velasco. Aunque el DT recién resolverá la formación un rato antes del encuentro.