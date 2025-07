YPF sube el precio de su combustible un 2,5% desde este domingo

A partir de la hora 0 de este domingo, YPF implementó un ajuste promedio del 2,5% en los precios de sus combustibles en todo el país.

Con este incremento, los productos de YPF –nafta y gasoil– acumulan un incremento promedio del 6% en lo que va de julio ya que a principios de mes la petrolera de mayoría estatal realizó un aumento del 3,5 por ciento.

La petrolera explicó en un comunicado publicado ayer que “Esta actualización responde al seguimiento permanente que la compañía realiza sobre las principales variables que impactan en los costos de producción, en especial la variación del precio crudo”.

A lo largo del último año, el precio del barril de crudo Brent –una variedad del Reino Unido que es referencia para la Argentina entre otros muchos países- osciló entre los U$S 70 y U$S 80. Pero entre abril y mayo cayó por debajo de los U$S 70 y estuvo varios días en torno de los U$S 60 por barril.

La suba a la que hace referencia YPF tiene que ver con la volatilidad creada por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, aunque los picos de cerca de U$S 75 por barril se derrumbaron rápidamente y en los últimos días osciló en torno de los U$S 70 por barril.

YPF señaló que continuará con su «política de precios dinámicos» por la que aplica «microajustes adicionales para adecuar los precios a la oferta y la demanda, las franjas horarias y las regiones del país».