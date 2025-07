Abuelas anunció la restitución del nieto 140: es hijo de militantes desaparecidos de Bahía Blanca

A pesar del desfinanciamiento y el desarme de las instituciones destinados a la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la última dictadura, “la identidad siempre florece”, aseguró Abuelas de Plaza de Mayo en sus redes al anunciar la identificación del nieto 140.

En conferencia de prensa en la casa por la identidad, en la ex ESMA, Estela de Carlotto informó que se trata de hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, militantes del PRT – ERP secuestrados en Cutral-Có, provincia de Neuquén el 16 de diciembre de 1976.

Raúl, a quien le decían “El melli”, tenía 24 años y Graciela, a quien apodaban Peti, tenía 25 años y estaba embarazada de cinco años al momento de su desaparición. La pareja fue llevada primero al centro clandestino de detención “La Escuelita” de Neuquén y luego al campo homónimo ubicado en Bahía Blanca, donde la joven dio a luz a su hijo el 17 de abril de 1977.

El nieto, de 48 años, se reencontrará con su hermana que lo buscó durante años, Adriana, quien nació en 1975 y, tras la desaparición de sus padres, fue criada por sus abuelos paternos en Bahía Blanca e integra la comisión directiva de Abuelas desde 2023.

“Gracias a las Abuelas por enseñarnos que la búsqueda es colectiva y que tenemos que continuar por estos 300 nietos nietas que nos faltan a todos”, dijo la mujer, quien relató que habló con su hermano: “Me dijo que fue criado como hijo único y que no tiene familia. Cuando dice eso, yo le digo ‘hey, acá estoy yo’ y me dice: ‘Sí, ya sé boluda”.

“Cuando me preguntaban cómo iba a ser la primera conversación, yo respondía que no sabía, si todavía no sabía donde estaba. bueno, ahora ya sé donde está. estaba acá en Buenos Aires. Me dio más información pero mucho no pude retener”, sostuvo y añadió: “De acá en más es todo ganado. Para nuestra familia pero también para la sociedad, porque cada nieto nos ilumina un poco más”.

“Esto es un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias”, aseguró Estela al comenzar la conferencia, acompañada por Adriana, rodeada por las fotos de sus padres. “La identificación del nieto 140 confirma que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y gracias a la constancia de estos años de lucha seguirán apareciendo”, añadió Carlotto.

El nieto Manuel Gonçalves, presente también en la conferencia, destacó la importancia de los organismos estatales, actualmente atacados por el gobierno nacional, en la búsqueda e identificación de nietos, como es el caso de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

En abril de este año, luego de una investigación, personal de la CONADI tomó contacto con el hombre, quien accedió a ir al Banco Nacional de Datos Genéticos. El martes le informaron la noticia y el fin de semana las familias fueron informadas.

Un nieto más: una victoria de amor, de lucha y de todos

Encontrar a un nieto no es solo restituir una identidad. Es mucho más. Es el abrazo que se esperó durante décadas. Es la sonrisa que se abre paso entre el dolor. Es el pueblo entero celebrando que un pedazo más de historia vuelve a su lugar. Es la victoria de un país que no olvida, que busca, que encuentra.

«Cada encuentro es como salir campeón del mundo», dijo Leonardo Fossati, nieto restituido Nº 81, con los ojos brillosos y la voz temblando de emoción. Desde que recuperó su identidad en 2005, acompaña cada nuevo anuncio con el mismo entusiasmo de ese primer día.

«Es una emoción indescriptible. Porque a mí me pasó cuando restituí mi identidad que no podía creer la alegría que tenía toda la gente que me rodeaba».

Esa misma alegría volvió a sentirse ahora, con la restitución del nieto 140. Fue un momento de inmensa felicidad compartida, de esos que marcan para siempre.

«Hay mucho dolor detrás de estas historias», dijo Fossati, «pero también mucha esperanza, mucha tenacidad, mucho saber resistir de las familias».

La historia de Adriana, la hermana del nieto restituido, emocionó a todos en la Casa por la Identidad. Leonardo la abrazó en palabras:

“Desde chiquita le faltó su mamá, su papá y también su hermano. Fue la impulsora en la filial de Mar del Plata. Es una vida de búsqueda, de hacerse cargo”.

Y agregó, con una claridad conmovedora:

“Faltan muchos casos por encontrar, y va a depender de nuestro compromiso. Nos faltan a todos. Cuando falta una persona que está desaparecida, le falta al pueblo argentino”.

“Hoy quedan muy poquitas Abuelas entre nosotras, pero su legado está más vivo que nunca. Somos nosotros, los nietos, quienes ahora tenemos que continuar ese camino”.

Desde esa misma emoción habló Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido Nº 57, cuya historia también está marcada por la tragedia y la supervivencia: fue salvado por su madre cuando lo escondió en un ropero instantes antes de ser asesinada. Conmovido por el nuevo encuentro, dijo:

«Son esos días que condensan todos los otros días previos de tanta lucha, de tanto amor, de tanta perseverancia de las abuelas, que finalmente en un momento sucede y parece mágico, pero es verdad».

Y sumó una frase que quedó resonando en todos:

«Hoy se termina uno de los delitos más aberrantes de la dictadura para esta familia, que es esa identidad robada que hoy ya no es más».

A esa emoción colectiva se sumó Victoria Montenegro, nieta restituida Nº 78, secuestrada de bebé junto a sus padres en 1976 y apropiada por un represor del Ejército. Hoy es una referente de la memoria y los derechos humanos, y también quiso estar presente para abrazar a este nuevo hermano que apareció:

«Un hombre, en aquellos tiempos un bebé, pudo recuperar la identidad, y todo el pueblo argentino ha recuperado un poco de su identidad robada por la última dictadura».

Con firmeza y ternura, recordó que este nuevo abrazo no sería posible sin el ejemplo de las Abuelas:

«Aún en tiempos de oscuridad, pusieron luz, generaron organización y un trabajo sostenido. Eso es lo que permite este nuevo encuentro».

Y por eso, cuando una identidad se restituye, no es solo una familia la que recupera a un hijo o a un hermano: es un país entero el que encuentra una parte de sí mismo.

Porque como dicen ellos, los nietos, con la verdad en la voz y la memoria en la piel: no está todo perdido mientras haya amor, búsqueda y esperanza.