Nuevo ataque a los trabajadores de la salud: el Gobierno dispuso que las residencias pasen a ser «becas»

«Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada». ¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un «estipendio». No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro».

Con esas palabras, la Asamblea de Residentes del Garrahan difundió la nueva situación a partir de modificaciones que acaba de realizar el Gobierno al reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Según el Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de «recuperar su rol formativo, corregir las distorsiones y parches acumulados durante más de una década», dispusieron que ahora las residencias pasen a ser «becas» y que cada residente deba elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación (si dependiente de la cartera sanitaria directamente, o de la institución en particular, que además sufren el ajuste presupuestario del propio Ministerio) y cómo administrar «el monto de las becas percibidas», que dependiendo el caso contempla quite de cobertura y descuentos en el ingreso.

«La solución no puede ser el retroceso. Desde el Ministerio nos aseguran que con ‘el sello Garrahan’ es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda. Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública«, remarcaron en el sector de Residentes del Garrahan. Se viene una «gran marcha de la salud» el 17 de julio.

La decisión del Gobierno con los residentes

Es inevitable pensar que esta nueva disposición del Ministerio de Salud ocurre en medio de un conflicto con el sector de la salud, especialmente con residentes del Garrahan a quienes amenazaron para que cesaran las medidas de fuerza, días atrás. En diálogo con Tiempo, desde la cartera dirigida por Mario Lugones sostuvieron que «no hay cierre ni precarización. Porque los médicos van a poder elegir entre el actual sistema y el nuevo».

Según se refleja en la Resolución 2109/2025, el primer cambio es que de ahora en más oficialmente ya se las pasa a considerar como becas: «A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución o Beca Ministerio. El Ministerio de Salud de la Nación continuará garantizando los fondos para el financiamiento de las residencias bajo cualquier modalidad. En el caso de la modalidad Beca Institución, las distintas entidades deberán rendir cuentas del uso de los fondos recibidos».

Aseguraron que en el caso de la modalidad Beca Institución, es la institución la que otorga la beca. Los residentes que elijan esta opción percibirán el monto de la misma sin descuentos con la posibilidad de sumar aportes o bonificaciones adicionales a criterio de la organización. La ART, el seguro de mala praxis y el seguro de salud también serán cubiertos por la institución sin que eso afecte el monto de la beca.

Los residentes que decidan optar por la modalidad Beca Ministerio, percibirán la beca con el descuento por los aportes previstos en el régimen previsional, serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional. Teniendo en cuenta que, en este caso, la beca es otorgada por la cartera sanitaria nacional, los residentes no tendrán acceso a los bonos adicionales que otorgue la institución, la cual sí deberá hacerse cargo de cubrir su ART y Seguro por mala praxis.

«En los dos casos, el Estado ya no decide, ahora el que decide es el residente –informó el Ministerio–. La residencia vuelve a ser lo que tiene que ser: una etapa de formación, no de explotación. Además, se terminó el sistema que le daba prioridad a médicos formados en el exterior, otorgándole 5 puntos extra a quienes realizaron sus estudios en el país».

«Nación sigue cubriendo los cupos y pone la misma plata por cada residente. La diferencia es que en la beca del Ministerio de Salud el residente cobra el neto, mientras que en la institución cobra el bruto. ¿Cantidad de cupos de residentes? Sigue igual a como era. En las becas nacionales los fondos los pone Nación, elijas la opción que elijas», añadieron desde Salud a este diario.

Ante la consulta de por qué el cambio, y qué beneficios traería, evitaron responder.

Un día antes de la medida ocurrió el examen de residencias, con la participación de más de 13 mil postulantes. En ese momento, el ministro de Salud, Mario Lugones, destacó al conjunto de residentes: «agradecemos y destacamos el compromiso y la vocación de los miles de postulantes que apuestan a continuar su formación profesional dentro de las residencias». Al día siguiente vino la resolución.

Descentralización, desfinanciamiento, precarización y destrucción salarial

ATE Garrahan denunció que en la resolución 2109/2025, el Ministerio de Salud «da una nueva vuelta de tuerca contra la salud pública en general y los residentes en particular. Se impulsa la descentralización, el desfinanciamiento, la precarización y destrucción salarial».

Resaltaron que la Beca Institucion implica que el residente cobre su salario del hospital o centro de salud, sin percibir ya obra social ni ningún tipo de aporte, pudiendo llegar a percibir algún adicional hospitalario. En el caso de la Beca Ministerio, el salario será definido por la cartera de salud con los descuentos pertinentes, pero sin recibir los adicionales de la institución.

«En ambos casos el salario será reducido, las condiciones laborales aún más precarizadas y las modalidades de contratación serán múltiples, con distintos empleadores que apliquen las normas a su gusto. Es un ataque total a los residentes transformando su contrato en una beca. No podemos permitir este atropello. El ataque es a todos los trabajadores de la salud».

Foto: Maximiliano Luna / Télam

Bajo la consigna «Sin residentes no hay hospital» impulsaron «unificar la lucha de todos los trabajadores de salud, sin importar su tarea y forma de contratación», y anticiparon «una gran marcha de Congreso a Plaza de Mayo» el 17 de julio a las 16.30.

Según dijeron en Salud, los ingresantes de este año ya tendrán la posibilidad de elegir la modalidad que prefieran: «cabe destacar que los residentes que estén realizando sus prácticas, también podrán optar por cambiar de modalidad y quienes decidan no hacerlo, no verán modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento».

Foto: Lara Sartor / Télam

Y completaron: «durante 10 años, los gobiernos kirchneristas implementaron “parches” para maquillar las irregularidades que se daban en las prácticas de formación y el Estado nacional asumió responsabilidades que no le correspondían. Es necesario sincerar esta situación para continuar con un proceso de mejora real y sostenible que le devuelva a las residencias su condición de práctica profesional supervisada por una institución. No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla».

En la práctica, miles de residentes pasarán a ser «becados» donde, dependiendo el caso, podrán cobrar menos y sin obra social. Esos miles de residentes que son quienes sostienen enormes instituciones de salud de un sistema que paso a paso se va resquebrajando.

Foto: Telam