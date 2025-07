Memoria del 3 de mayo de 2012: cómo fue la sesión en la Cámara de Diputados que recuperó YPF para el Estado Nacional

“Silencio, contengamos las pasiones, que queden para la hora de la votación”, pedía Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a los militantes de distintas agrupaciones del kirchnerismo que seguían aquel tres de mayo del 2012 la sesión desde las bandejas del recinto.

Hablaba la diputada del PRO Laura Alonso, que en ese momento sostenía: “No alcanza con flamear las banderas y hablar de patriotismo si lo hacen tras bambalinas cerrando acuerdos corruptos en contra del pueblo”. Desde las bandejas le gritaban: “La bandera española pone”.

Fue una jornada maratónica, de esas históricas del Congreso de la Nación, en donde la Cámara Baja trataba el proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la empresa española Repsol. E proyecto se convirtió en ley por amplia mayoría. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández había sido aprobada el mes anterior en el Senado y consiguió aquel jueves por la noche 208 a favor y sólo 32 en contra, que provenían de legisladores del PRO, la Coalición Cívica y Unión Celeste y Blanca.

Julián Domínguez era presidente de a Cámara de Diputados cuando se estatizó YPF. Foto: Prensa Ministerio agricultura ganaderia y pesca

Esa noche se festejó dentro y fuera del recinto. En las bancas los diputados del oficialismo tenían pegados carteles con el logo de la empresa YPF y cantaban la marcha peronista de manera efusiva. En las calles, mientras la militancia celebraba en la Plaza de los dos Congresos, se tiraba pirotecnia a modo de festejo.

Entre los legisladores que votaron afirmativamente hubo muchas voces que hoy critican al kirchnerismo. Entre ellos los radicales Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, Mario Negri, Gerardo Milman, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile o Julio Martínez, entre otros. Claro que también se destacaron referentes que hoy están cerca de la ex presidenta Cristina Kirchner, como Carlos Heller, Andrés Larroque, Facundo Moyano, Mayra Mendoza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Rosana Bertone, y hasta Omar Perotti.

Entre los que votaron negativamente, en cambio, estuvieron Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca, Eduardo Amadeo, Alberto Asseff, Gustavo Ferrari y Alonso. Entre los que estuvieron ausentes se encontraban los diputados Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani.

Un mes antes -el 19 de abril- en el Senado, la iniciativa obtuvo 63 votos afirmativos y 3 negativos. Los que rechazaron la iniciativa habían sido Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. Se habían ausentado Carlos Saúl Menem y Roberto Basualdo, mientras que se abstuvieron Norma Morandini, Blanca Monllau, María Eugenia Estenssoro y Oscar Castillo.

El fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena a la Argentina entregar el 51 % de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia de US$ 16.100 millones, reavivó la publicación de algunos discursos políticos en la red X. Entre ellos la intervención del actual senador cordobés Luis Juez, que en ese momento era parte del Frente Cívico.

Juez reivindicó la recuperación estatal de la petrolera: “Devolver al Estado una empresa que nunca debió irse de las manos del Estado. ¿Quién se puede oponer a nacionalizar el autoabastecimiento de hidrocarburos?”, preguntó al recinto. Y añadió: “Si la Historia me tiene que juzgar, quiero que me juzgue defendiendo las banderas de mi viejo… es una maravillosa revancha. Ojalá mi viejo me esté mirando”.

El pase de factura se debe a que la expresión de Juez del pasado contrasta con la actualidad política del cordobés que es aliado de Javier Milei, que calificó la sentencia como “un fallo contra Kicillof” y confirmó que apelará todas las instancias.

El origen del juicio contra la Argentina por la estatización de YPF consiste en una cláusula incluida en el estatuto de la compañía de realizar una oferta pública de compra que contemple a todos los accionistas.

Cuando Argentina expropió las acciones mediante una ley del Congreso lo hizo sobre las tenencias de la empresa española Repsol e ignoró las acciones que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cuyo ingreso a la compañía está envuelto en sospechas.

Por: Verónica Benaim