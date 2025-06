Máximo Kirchner: «Buscaremos el mejor candidato»

–Con la inhabilitación sacan a Cristina Kirchner de la cancha electoral pero no de la política, ¿cómo sigue esto? Ella no va a ser candidata ¿Vas a ser vos?

—Me lo han preguntado mucho y no hay nada más incómodo para mí. No me gusta. Aparte, es una decisión del conjunto. Vamos a un proceso de debate y discusión interesante que sirva al conjunto, buscaremos el mejor o la mejor persona que encontremos. Yo no quería ser candidato en el 23 y lo fui. Ella me dio una explicación, yo compartía una parte de la explicación y cuando uno tiene conducción, las conducciones no solo son aceptadas cuando acuerdan con los intereses personales, sino también cuando no. Por lo tanto, habrá que ver. No me cae para nada bien la situación porque se produce a través de una tremenda injusticia y una actitud proscriptiva sobre su figura. Y en la que se involucra mucho su condición de mujer. Es muy raro que sea una presidenta la que es condenada por la Corte Suprema mientras De la Rúa se fue con muertos en la Plaza de Mayo. Cristina se fue con la gente cantando en la Plaza de Mayo. Su condición de mujer y de peronista para el poder económico, donde realmente está la verdadera casta, la casta judicial y empresaria. Fueron sobre una mujer y una peronista. Y ella es inocente. Porque si vos tenés un volumen de pruebas tan fuerte, para qué necesitas que Macri acomode jueces a dedo, aparte jueces que van a jugar al fútbol con el expresidente de Argentina ¿A quién le gustaría ser juzgado de esa manera? Yo creo que a ninguno de ellos le gustaría tener un juez que juegue conmigo a la Play (se rie).

–Parece menor hablar de candidaturas pero en algún momento hay que sentarse y armarlas

—Va a haber compañeros y dirigentes que van a estar. Nosotros vamos a tratar de aportar, como hicimos siempre. Como hizo Cristina en 2019. Para mí ella debió ser la candidata a presidenta, pero bueno, Cristina decide y lo hace de manera inteligente. Recuerdo que el gobernador Kicillof le decía que había resuelto la cuadratura del círculo. Yo no era tan elogioso. Pero se armó, se construyó, se aseguró la provincia de Buenos Aires con su vicepresidencia y al mismo tiempo esa transferencia de votos hacia el gobernador de la provincia y hacia quien fuera presidente. Lo que más debilitó ese proceso fueron algunos entornos muy dañinos. Alberto no supo romper ese entorno y se llevó puesto una experiencia política que debió tener otro resultado. Tuvo el que tuvo. Siempre lo digo, cómo nos veían a nosotros que votaron a alguien con una motosierra en la mano. Tenemos que replantearnos y no me excluyo, lo hago desde adentro. Dejé la conducción del bloque para seguir siendo parte del mismo. Logramos sacar la moratoria previsional a contrario de lo que quería el Fondo Monetario, hubo medicamentos gratis. Ese proceso tuvo sus altas y sus bajas y la sociedad hizo una valoración de que habíamos estado lejos de la palabra empeñada. Hoy la sociedad ve que esa motosierra que iba a ir sobre a casta, le está llegando.

–Un acuerdo de la derecha en la provincia de Buenos Aires puede complicar al peronismo ¿Qué van a hacer?

–Nosotros en las PASO del 23, sacamos 34, 35 puntos. La suma de ellos, creo, nos superaba. En las generales donde crecemos igual diez puntos creo que llegamos a 44, pero si vos ves el balotaje en la provincia de Buenos Aires se gana, pero por una cabeza, como dice el tango. Por lo tanto, si uno tuviera que seguir esa línea de análisis, puede ser que haya desplazamientos en la intención de voto por la economía. Lo que pasa es que ese desplazamiento está yendo a un no lugar, no está yendo a votar. El primer logro que tenemos que tener como fuerza política y, más como peronistas, es que la gente vaya a votar, me encantaría que en la elección de la provincia de Buenos Aires vaya a votar el 70%. Ahora, vamos en dos elecciones también y la sociedad no debe estar muy contenta tampoco con eso. Dicho esto, le ponemos la mejor de las voluntades para que el resultado para el conjunto del peronismo sea el mejor posible, que es lo que hace Cristina cuando ve esto y dice voy a ser candidata a la tercera. Incluso, estamos siendo parte de una estrategia que no diseñamos y vamos a colaborar para que salga de la mejor manera, porque muchas veces hay algunos que si no se hace lo que quieren sacan el cuerpo a los desafíos. El ejemplo que da Cristina es que nunca le sacó el cuerpo a nada ni especuló. Por eso también esta situación. Mirá, cuando ella dijo el pueblo y el pueblo no me muevo, mirá. Bueno, ahí está. Ahí no se puede mover.

–¿Estás hablando con Axel Kicillof?

–Me mandó un mensaje hace dos, tres o cuatro días que le respondí, por mensaje de texto.

–Falta muy poco para definir las candidaturas ¿habrá una mesa donde se tomen las decisiones con todas las partes?

–Ojalá. He ido a todos los lugares más allá de la predisposición interna que pudiera sentir. Me pasé ocho horas un domingo, hablando, discutiendo, debatiendo con más integrantes de la fuerza política pero bueno después decidieron desdoblar. Esa fue la última vez creo que hablé personalmente.

–¿Cuál es el rol de Sergio Massa en ese armado?

–Es importantísimo, hablamos mucho. Incluso hablo con los intendentes que por ahí están enrolados en otras corrientes internas del peronismo y que han tenido una actitud de llamar, de ponerse a disposición que valoro porque lo bueno es que en la diferencia muchas veces también podamos encontrar la solidaridad suficiente. La instrucción que tenemos de Cristina es hacer todo lo posible para que la síntesis y la unidad se mantengan sin que eso socave los objetivos que la misma genera. Porque si te juntas para cambiar algo, el objetivo nunca debe olvidarse.

Por Nora Veiras y Victoria Ginzberg