“EEUU no está en guerra con Irán, sino con su programa nuclear” Tanto J.D. Vance, como el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, intentaron correr el ángulo del involucramiento de su país en la guerra de Medio Oriente, mediante la “Operación Martillo de Medianoche”, que pone en vilo al mundo.

Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares en Irán como parte de la “Operación Martillo de Medianoche”. El operativo fue confirmado por el presidente Donald Trump, quien aseguró que los principales complejos fueron “completa y totalmente destruidos”. Pero, tal vez de modo insólito, desde el Pentágono afirmaron que no se busca una guerra abierta. El vicepresidente estadounidense James David Vance, que prefiere ser llamado como J. D. señaló que “esta misión no fue ni ha sido sobre un cambio de régimen”, y remarcó que “EE.UU. no busca la guerra con Irán sino con su programa nuclear”, al tiempo que el gobierno de Teherán ya prometió represalias y elevó el tono con fuertes advertencias a Washington. El secretario de Defensa del país norteamericano, Pete Hegseth, avaló y repitió esos conceptos.

El operativo fue ejecutado durante la madrugada del domingo e incluyó bombas antibúnker sobre Fordo, Natanz e Isfahan, sitios clave del programa nuclear iraní. Además, submarinos estadounidenses lanzaron 30 misiles Tomahawk, según fuentes oficiales bajo anonimato.

En paralelo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo que su país “tiene derecho a defenderse” y acusó a Estados Unidos de “cruzar una línea roja muy grande”, al tiempo que adelantó que viajará a Moscú para coordinar posiciones con el presidente ruso Vladímir Putin.

Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con una andanada de 40 misiles sobre Israel, provocando más de 80 heridos y serios daños en edificios de Tel Aviv. El ejército israelí aseguró que “neutralizó rápidamente” los lanzadores enemigos e inició nuevos ataques hacia el oeste de Irán.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu elogió la decisión de Trump, a la que calificó de “histórica”, mientras que desde Naciones Unidas, el secretario general António Guterres alertó sobre una “peligrosa escalada con consecuencias catastróficas”.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que no se detectó radiación fuera de los sitios nucleares, aunque continuará monitoreando. Trump advirtió que habrá nuevos ataques si Irán lanza más represalias: “Habrá paz o una tragedia para Irán”, sostuvo desde la Casa Blanca.