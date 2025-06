Milei reiteró que «vetará» el aumento a los jubilados si el Senado lo aprueba

Tras un llamativo silencio luego de que se confirmara la condena a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que se refirió a la situación procesal de la expresidenta y descartó de lleno la posibilidad de concretar un indulto. “Es un disparate. Si yo pregono la independencia de la Justicia, que la Justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’. Un indulto me parece aberrante”, sostuvo el primer mandatario.

En este punto, el libertario afirmó que su gobierno dio una muestra de “republicanismo” ya que este fallo “muestra la salud de la república porque una mujer que fue dos veces presidente de la Nación, que fue vicepresidente, quedó condenada por corrupción. Además, eso ocurre en este gobierno y yo creo que eso efectivamente ha ocurrido porque es el primer gobierno que le da rienda libre a la justicia.”

Respecto a los dichos de la expresidenta, quien en su mensaje ante la colmada Plaza de Mayo afirmó que “este modelo se cae”, Milei tomó la frase y retrucó: “Habría que ver qué es lo que ella considera «se cae». Ella es parte de uno de los peores gobiernos de la historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante su segundo mandato, ella logró que el PBI per cápita cayera, es decir, porque el PBI se mantuvo constante durante su segundo mandato, pero en un contexto donde Argentina, dado que tuvo los mejores términos de intercambio de la historia, debería haber crecido al 11 per cápita. Es decir, Argentina podría haber hecho una revolución durante su segundo mandato y, sin embargo, no lo hizo.”

En la misma línea, cuestionó la participación de CFK en el gobierno de Alberto Fernández, al que calificó como “deplorable”, al tiempo que volvió a insistir con la teoría sobre la contrafáctica cifra de 17.000 por ciento de inflación. Dispuesto a defender su modelo, el presidente afirmó que el país viaja hacia una deflación y vaticinó que la movilización que convocó a alrededor de un millón de personas al epicentro de la Ciudad fue como “un partido homenaje”, en referencia a la inhabilitación perpetua a la que fue condenada la ex presidenta.

Durante la entrevista, que se extendió por poco más de una hora, el presidente se refirió al aumento jubilatorio que la Cámara de Diputados dio media sanción hace algunas semanas y ratificó que vetará la ley en caso que el Senado la apruebe. “Demagógicamente el Congreso decidió reventar dos puntos del PBI. La pregunta es: ¿con qué lo pago?”. Luego insistió en que, de conceder este aumento, se “exterminaría” el déficit fiscal que alcanzó gracias al mayor recorte del presupuesto público nacional y la puesta en marcha de un ajuste sin precedentes.

En cuanto a las masivas movilizaciones que miércoles a miércoles se llevan adelante en las puertas del Palacio Legislativo y la posibilidad de que se concrete un escenario de turbulencia social, Milei se mostró escéptico y minimizó el enojo colectivo. “Es un sector minoritario que no acepta las reglas de la democracia. Es decir, democracia sólo cuando ganan ellos, y si no… Pero yo creo que son minoritarios. O sea, no son una mayoría, y además, cada vez esas expresiones son más chiquitas. Cuando uno ve cómo está evolucionando la cantidad de convocatoria de las distintas marchas, el ritmo en el cual se viene cayendo la participación es verdaderamente grosero. Porque yo creo que, tarde o temprano, la gente va a entender lo siniestros y nefastos que son la gran mayoría de los políticos argentinos, que esconden los curros detrás de causas nobles”, dijo.

El presidente ingresó a la Casa Rosada por la mañana, envuelto en un estricto protocolo de seguridad. Como contó este medio, desde hace semanas el primer mandatario dispuso que la prensa acreditada no pueda verlo ingresar ni salir del edificio, orquestando un virtual cordón humano de granaderos que impiden la visión de todo aquel que se disponga frente al vidrio que separa al Salón de los Bustos y el Patio de Palmeras donde deambulan el resto de los mortales.

La entrevista con el periodista Esteban Trebucq se grabó al mediodía de este jueves en Casa Rosada. Fue el propio presidente quien, a través de sus redes sociales, dio a conocer que se encontraba en plenos preparativos para grabar la sexta entrevista con el comunicador de La Nación. Con luces propias, la cámara posicionada siempre en plano picado y la condición sine qua non de ser los encargados de la edición de toda pieza de la que participe el primer mandatario, el equipo audiovisual del presidente, encabezado por Santiago Oría, tiene bajo su poder toda la producción.