Javier Milei, sobre la condena contra Cristina Kirchner: «El que las hace las paga»

El Presidente destacó: «Acabamos de dar una lección de republicanismo. Una mujer que fue dos veces presidenta de la nación quedó condenada por corrupción . Eso ocurre en este gobierno y eso ha ocurrido porque le dimos rienda libre a la Justicia. Al no haber interferencias, se hizo justicia. Excepto este gobierno, todos intervinieron en la Justicia, incluso el macrismo».

El mandatario habló con LN+ sobre el fallo contra la titular del PJ y tras ser consultado sobre un eventual indulto sostuvo: “Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”.