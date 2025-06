El peronismo se rearma entre la unidad y la reorganización

Luego de la masiva movilización de este miércoles en apoyo a Cristina Kirchner, diputados y dirigentes del peronismo insistieron en avanzar en la reorganización con unidad para enfrentar al Gobierno de Javier Milei en las urnas, siendo una «oposición nítida» a las políticas de ajuste y violencia impulsadas por la Casa Rosada.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, la marcha del miércoles marcó un punto de inflexión y abre una etapa de reorganización y definición de objetivos en el peronismo. “La marcha fue muy emotiva. Aquellos que pudimos estar, recorrimos las calles con un ambiente alegre. Hubo momentos de muchísima emoción. Cuando Cristina habló en directo vi a muchas personas con lágrimas en los ojos. Pero, en líneas generales, la movilización fue muy alegre, muy respetuosa. No había un problema”, dijo en una entrevista con la 750.

Además, destacó la magnitud de la convocatoria pese a los intentos del gobierno de frenar la llegada de colectivos.

El diputado tucumano remarcó que la movilización fue un mensaje claro, no solo para el gobierno de Javier Milei sino también para la militancia peronista. “Es un mensaje para todos. Para la ciudadanía, para Milei pero también para la militancia peronista a la que se le pide que haga algo a partir de esa voluntad expresa. Que se pueda generar una oposición nítida y que construya una oposición a un gobierno que va a dejar un país para muy pocos”, sostuvo.

Yedlin insistió en la necesidad de iniciar una nueva etapa de organización interna. “Para mí tiene que empezar la etapa de organización. Hay que definir claramente una pauta de para qué estamos”, dijo.

“Cuando digo de ser una oposición nítida, lo digo porque mucho peronismo en Argentina ha sido útil a este gobierno. Sin eso, más allá de las radicales con peluca y gran parte del resto de la oposición, no hubiera podido tener las facultades delegadas y las posibilidades de hacer lo que quiere”, afirmó.

El legislador tucumano también advirtió sobre el deterioro social y económico que atraviesa el país. “Ayer veía números del endeudamiento de las familias y es muy llamativo que el 30 por ciento de los argentinos estén endeudados sin saber cómo van a hacer para devolver esa plata mientras otra parte viaja a Miami”, denunció.

Y en un diagnóstico de época, finalizó: “Cuando esto termine nos vamos a quedar con ropa barata de Miami pero sin rutas, sin hospitales, sin industria. No es el país que queremos ni el que la gente quiere. Y creo que eso se expresó en los diferentes colectivos”.

«No se imaginaron tremenda movilización»

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria por La Rioja, Florencia López, también afirmó que el peronismo debe mantenerse unido y señaló que la marcha de ayer fue un símbolo claro: «Nunca se imaginaron tremenda movilización por la política. Los que fueron ayer estuvieron para pedir la libertad de la principal líder de la oposición», sostuvo.

«Fuimos todos los que no queremos que el peronismo repita la historia: nos han proscripto, matado, torturado, robado a los bebés. Y hay quienes creen que acá hay una cuestión de corrupción. El peronismo tuvo que exiliar a Perón 18 años. Y todavía escucho gente que dice que si robó, tiene que estar presa… por favor, lean historia, al peronismo le pasó todo el tiempo lo mismo con este tipo de Gobierno. Nosotros creemos que, como Cristina, está presa pero puede hablar, comunicarse. Y confiamos en que se haga una buena estrategia electoral», sostuvo.

«Es clave que podamos ganar las elecciones. Tengo mucha fe. No se si nos van a elegir a nosotros, pero pido que no voten a este Gobierno. Voten a otro partido, busquen otra fuerza política. Pero no voten a este Gobierno, que es cruel, que castiga a la discapacidad, a los adultos mayores, a los niños», sintetizó.