Cristina Kirchner podrá salir al balcón El Tribunal Oral Federal 2 aclaró que CFK no tiene vedado "el uso y goce de ningún espacio específico" de la vivienda ubicada en Constitución. Además, señaló que la titular del PJ deberá tener "el criterio para discernir" cuándo sus apariciones podrían "implicar una perturbación" de sus vecinos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 respondió a los abogados de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó que la expresidenta podrá salir al balcón de su departamento en Constitución. No está vedado «el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita», dice la Justicia. Además, resolvió que CFK deberá utilizar tobillera electrónica.

«El tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita«, dice la resolución judicial.

En el fallo que la condena, la exmandataria tiene prohibido tener «comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario», una referencia ambigüa sobre la cantidad de gente que se concentra en la puerta del edificio para apoyar a CFK.

Ante el pedido de los abogados defensores, el TOF respondió que «en cuanto al comportamiento que se le exige» confían en que «el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión)».

Además, el juez Gorini, titular del TOF 2, agregó que debe cumplirse con lo dispuesto en el punto V de la condena, que establece que la expresidenta deberá usar un dispositivo de vigilancia electrónica.

El pedido de la defensa

El pedido para que el Tribunal hiciera una aclaración sobre el tema fue presentado por la defensa de la líder del Partido Justicialista, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ya que la resolución judicial que dispuso el arresto domiciliario establece que Cristina debe abstenerse de “comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario”, pero no mencionaba ni prohibía expresamente el uso del balcón.

Este miércoles, horas antes de la movilización en su apoyo, la expresidenta tuiteó: «¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido». Y compartió el pedido de aclaratoria que presentaron sus abogados.

En su discurso ante la militancia presente en la Plaza de Mayo, también se había referido al balcón. “Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compatriotas, en esa maravillosa e histórica Plaza de Mayo? Bueno, yo acá, en San José 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son”, dijo en el discurso grabado.

Y luego agregó: «Hace exactamente una semana pregunté públicamente porque si yo estaba acabada no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron, la respuesta es esta, yo aquí presa en San José 1111, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar. Qué gente ridícula”.