Aumentos en las prepagas de julio: qué empresas suben más que la inflación y por qué

En la Argentina actual, cada vez que se actualizan los datos de inflación, los usuarios de medicina prepaga saben que, tarde o temprano, llegará a sus casillas de correo la notificación de un nuevo aumento. Y así ocurrió en estos días: las principales prepagas ya empezaron a enviar las cartas con los incrementos que aplicarán en julio, en un contexto donde el costo de la salud volvió a ganarle a la inflación general.

El INDEC informó que la inflación de mayo fue del 1,5 por ciento, pero el rubro salud trepó al 2,7 por ciento, empujado por la suba de medicamentos (2,3%) y de las prepagas (3,1%) durante ese mes. Esta diferencia es clave para entender las decisiones que tomaron las empresas.

Según un relevamiento del sector OSDE, la prepaga con mayor cantidad de afiliados del país, aplicará un incremento del 1,85 por ciento, aunque como factura a mes vencido, el aumento impactará recién en agosto.

Le sigue Swiss Medical, la segunda más grande, que decidió aplicar en julio una suba del 1,4 por ciento para los planes sin copagos y del 1,1 por ciento para los que los incluyen. En promedio, los incrementos se ubican por debajo de la inflación general.

El resto de las empresas se mueve en una franja similar. El Hospital Italiano ajustará su cuota un 1,34 por ciento, Avalian un 1,75, Galeno un 1,9 y Omint un 1,95 por ciento.

Por su parte, Sancor Salud comunicó una suba base del 1,2 por ciento, pero aclaró que en determinadas zonas geográficas o planes específicos puede llegar hasta el 2,2 por ciento.

El ranking de aumentos lo encabeza Medicus, con una suba del 2,65 por ciento para julio y un incremento adicional ya confirmado del 1,45 por ciento en agosto.

Como telón de fondo de estos ajustes sigue latente la paritaria de sanidad, que continúa trabada. El gremio reclama una recomposición salarial urgente para los trabajadores del sector, pero desde las clínicas y sanatorios advierten que, si las cuotas no aumentan más, no podrán afrontar ese acuerdo. Una tensión que crece al ritmo de los aumentos y que amenaza con escalar si no se encuentra una salida en los próximos días.

Por Natalia López Gómez