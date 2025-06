Alertan que las infecciones respiratorias agudas crecieron un 20% respecto al 2024

En lo que va de 2025 se registró un 20% más de infecciones respiratorias agudas que en igual período del año pasado, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Principalmente influenza, virus sincitial respiratorio (VSR), neumococo y Sars-CoV2. Si bien la suba se mantiene por debajo de niveles endémicos, preocupa que la curva se pronuncie durante el invierno, en un marco de caída en las tasas de vacunación. “Este es el momento de reforzar la prevención”, alerta la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 22, el país “registra un ascenso sostenido en el número casos de influenza, con predominio de influenza A (H1N1). Esta tendencia se observa tanto en casos ambulatorios registrados por las Unidades de Monitoreo Ambulatorio de Enfermedad tipo influenza (ETI) como en hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que muestran un aumento a partir de la SE 12”.

“Esto lo venimos viendo desde 2022 aproximadamente. Después de la pandemia hubo una alteración en la estacionalidad de todos los virus respiratorios y esto hace que tengan una conducta como desordenada, con varios picos en el año. Pero los picos son mayores en los meses fríos. Y esto se da en paralelo con las bajas tasas de vacunación”, señala Laura Pulido, neumonóloga, ex titular de Infecciones Respiratorias de la AAMR y coordinadora del servicio de neumonología del Hospital Italiano de Rosario.

“En estos últimos meses hubo más picos de gripe A o H1N1. También lo vimos el año pasado, pero en otros momentos. Se adelantó desde la semana 10-11. Luego, en las semanas 14-15 se empezó a ver aumento de VSR, que afecta mucho en niños”, detalla la especialista. Según estadísticas globales, dos de cada tres bebés se infectan con ese virus en su primer año de vida. En Argentina, el VSR genera cada año entre 250 mil y 300 mil infecciones, y es la causa más frecuente de hospitalizaciones pediátricas en otoño e invierno. En cuanto al Covid, “el año pasado hubo un brote en los primeros meses. Este año eso no pasó en el verano. Pero ahora sí ante el invierno empezó a aumentar”.

A vacunarse

La AAMR advirtió sobre el aumento de enfermedades respiratorias en el marco de una campaña que apunta a mejorar las tasas de vacunación en adultos, porque “lamentablemente las tasas están siendo bajas. En niños también, pero en adultos siempre vamos por detrás”. Los porcentajes más bajos se dan en personas menores de 65 años sin comorbilidades.

“Es destacable que la mayoría de estas infecciones son causadas por virus o bacterias para los cuales existe una vacuna efectiva. Este es el momento para reforzar la prevención”, indica el médico Alejandro Chirino, coordinador de la Sección Infecciones Respiratorias de la AAMR y vocero de la campaña de vacunación.

La difusión llega semanas después de la reunión del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con su par estadounidense, el antivacunas Robert F. Kennedy Jr. Tras ese encuentro, Lugones anunció mayores controles sobre las vacunas, especialmente las de Covid, sembrando dudas sobre su seguridad y eficacia.

“Cualquier comentario que genere alguna duda o que afecte la credibilidad en las vacunas es como un gol en contra”, grafica Pulido. Y señala que el peligro de la pérdida de confianza en las vacunas se percibe desde antes de la pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud ya incluía el rechazo a las vacunas entre las diez principales amenazas para la salud.

“Hay que tratar de dar mensajes claros –plantea la neumonóloga–. Que lleguen al paciente y a todo su entorno. Que entienda que si no se vacuna tiene un riesgo, como si caminara en una cornisa. Siempre les pregunto a mis pacientes si el matafuegos en el auto lo ponen cuando se incendia o lo tienen por las dudas. Lo mismo vale para vacunarse: no hay que esperar una enfermedad severa. Existe una herramienta para protegerse, para que si aparece tengamos con qué defendernos y no vayamos a la guerra con un tenedor”.

Ya está dicho, pero en tiempos de discursos antivacunas hay que repetirlo: “son herramientas que nos preparan para defendernos frente a posibles patógenos que pueden hacer mucho daño a nosotros y nuestros seres queridos. Sobre todo, los más vulnerables –resume Pulido–. En un contexto de frío sostenido y aumento de la circulación viral, vacunarse no es solo un acto de prevención individual, sino también de responsabilidad colectiva. Uno no se debe vacunar solo para sí mismo, sino para proteger a los demás”.

El sarampión ya aumentó 3300% en el país Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, para la semana 22 del año se confirmaron 34 casos de sarampión, sobre 2136 notificaciones. Solo seis de ellos fueron importados. El resto es por circulación comunitaria; 20 corresponden a la Provincia de Buenos Aires, 13 a CABA y uno a San Luis.

“En Argentina se está dando el aumento de enfermedades infecto contagiosas prevenibles por vacunas. Como el sarampión, que está en un 3300% de aumento, con casos sospechosos notificados en todas las provincias”, alerta el médico Oscar Atienza, magíster en Salud Pública. Y aún quedan 500 notificaciones en estudio.

También suben otras con vacunación de calendario, como hepatitis A (440% de aumento) o Tos Coqueluche (134%). “Está relacionado con falta de promoción de la salud. Necesitamos más campañas en los medios informando los calendarios de vacunación, pero lejos de eso existen campañas antivacunas desde el propio Gobierno. Dicen que van a mejorar los mecanismos de control para el ingreso de nuevas vacunas, lo que genera dudas en las personas”, cuestiona. Por: Luciana Rosende