Poco y nada de champagne, muchas luces amarillas

A contrapelo de lo que muchos esperaban, la reacción del establishment ante el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández, fue escasamente celebratoria y contuvo una mezcla de cautela, silencios y preocupaciones hacia adelante. Estas últimas, vinculadas a dos cosas: la primera, que la posibilidad de que CFK lidere desde la domiciliaria un peronismo forzado a la unidad, dadas las circunstancias. Una postal hasta ahora inédita en la escena política. La segunda, que la efervescencia potencial posterior al fallo sume tensiones a una economía, la de Javier Milei, en constante ajuste y con debilidades estructurales que se empiezan a hacer visibles.

El dato más fuerte que muestra el desconcierto es que, en las primeras horas del día después, sólo una entidad empresaria, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), publicó un comunicado del tema. Por lejos la más alineada con los libertarios y el PRO, elaboró un texto en consecuencia. «Hacemos un llamado para que la disconformidad que pueda existir en ciertos sectores se canalice por medios pacíficos, tal como lo establece el marco institucional vigente y lo exige la convivencia democrática», expresaron los comandados por Natalio Mario Grinnman, uno de los ceos preferidos de Milei. A renglón siguiente, deja al descubierto la preocupación empresaria por el impacto social del fallo de Corte. «En momentos en que Argentina hace esfuerzos para recuperar la confianza de los inversores locales y del exterior -escribieron-, resultaría ciertamente desgraciado que la rebeldía ante una definición judicial devenga en una situación de desorden público. Corresponde apelar a la madurez de la población en general y de la dirigencia en particular para evitar que esto suceda».

Más conservadores y conscientes del escenario, los empresarios de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Industrial, expresaron que «no hacemos comentarios de ese tema». Con su cúpula casi entera en la OIT en Ginebra, la casa fabril que conduce Martín Rappallini y los ladrilleros al mando de Gustavo Weiss saben que el asunto es una alerta política. «Pasamos de un peronismo con la elección casi perdida a uno que se resetea a la fuerza, que conserva a Cristina de jefa y le quita referencia a Milei», dijo a este diario un industrial bonaerense que suele mirar con habilidad la marcha de la política. Muchos ceos, no sólo industriales, sondearon incluso el clima con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Uno de los pocos funcionarios que les atiende directamente el teléfono, no les dijo nada diferente a lo que expresó en público. Que el asunto debe pasar rápido, como un tema judicial, en el que Milei no tuvo nada que ver. Como los empresarios, todos intentan correr al Gobierno de las tensiones de un proceso que solo puede dañarlo.

Cuentan las malas lenguas que el líder de Techint, Paolo Rocca, el dueño de la UIA y con años de experiencia en aguas turbulentas, no necesitó más que una palabra, a sus más íntimos, para que no salgan a exponerse en el tema. «Nada», les escribió o les dijo a algunos, según supo este diario.

Lo que sí hirvió fue un grupo de Whatsapp donde se congregan algunos popes de la cámara de empresas estadounidenses AMCHAM. Es que el gobernador Axel Kicillof les apuntó directamente por haber hecho lobby para que se apure el fallo de Corte. El bonaerense no es el único que, en materia de tiempos, ve la mano de AMCHA y hasta del Fondo Monetario (FMI). «No tenemos nada para agregar», expresaron ante la consulta de Página I12 fuentes de la entidad que comanda el banquero del JP Morgan, Facundo Gómez Minujin.

Galperín y Wall Street

El titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, fue uno de los pocos visiblemente emocionados por el fallo contra CFK. Subió a su cuenta de X un video de Milei diciendo que acabaría con la casta. El Unicornio, que pasa sus días en particulares dimensiones paralelas, fue casi el único de su clase en hablar del tema. En el chat de Whatsapp que fundó en los años del macrismo, Nuestra Voz, nadie siquiera se refirió al tema.

Con el mercado argentino cerrando con extrama cautela y cifras en rojo, los inversores se mostraron en una línea diferente a Galperín. Dos voces autorizadas guiaron la línea que ven los mercados. Por un lado, Javier Timerman, titular de ADCAP y broker en Wall Street, dio una mirada política que despertó a varios: «El mercado y los inversores odian a CFK. El mercado y los inversores odian al peronismo. El mercado y los inversores en estos momentos solo confían en Milei . No miremos los próximos 15 minutos. Si con CFK presa el peronismo se une y tiene más chances , el mercado no va a reaccionar como muchos creen», expresó.

La otra voz fue la de Fausto Spotorno, del Estudio Ferreres, que habló de un impacto nada positivo en los mercados, porque «la falta de inversiones no es un tema del kirchnerismo».

Los chats del agro la ven

Gurú Agro y Gurú Ganadero son dos grupos de Whatsapp que nuclean a la crema de la burguesía agropecuaria y un puñado nada despreciable de funcionarios del PRO. Fueron pocos los mensajes de celebración de la condena de CFK y muchos con lecturas interesantes.

«Que difícil estar en una Argentina que una elección define extremos y que las empresas saben que tienen 4 años de oportunidad o de hacer la plancha , lo que viene despues es impredecible, cambia todo», sintetizó un empresario de la pampa húmeda.

Otro productor, de Córdoba, le respondió con una experiencia personal. Dijo que «creo que el fallo de hoy marca un antes y un despues. En Setiembre del 2019 , fui invitado por un fabricante Sueco de sembradoras de ultima generacion a hacerles una presentacion sobre Argentina y las oportunidades que el mercado del agronegocio ofrecía. Me prepare adecuadamente y comencé mi presentacion ante 10 personas del mas alto nivel, incluyendo a sus dueños». A continuación, siguió contando que «la primera pregunta que me hicieron fue (ya habian ocurrido las PASO del 2019) … es posible que Cristina (sic) gane las elecciones? , me costo un esfuerzo intentar ser creible en lo que deseaba que ocurriera , y dije …» es posible pero no probable…. el pueblo argentino no se va a volver a equivocar». Concluyó el ceo del agro diciendo que «el resto de la historia es conocido… y puedo completarlo diciendo que esa empresa que iba a venir a invertir en Argentina, desistio de su intencion».

Por Leandro Renou