El Ministerio de Salud anunció 110 nuevos despidos en el Hospital Posadas

El Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones anunció este miércoles 110 nuevos despidos en el Hospital Posadas, en medio de la incertidumbre entre los trabajadores del nosocomio acerca de quiénes son los nuevos cesanteados en el establecimiento nacional ubicado en El Palomar, partido de Morón.

Por medio de un comunicado, la cartera de Salud nacional acusó: “En los hospitales nacionales no hay lugar para la gente que no trabaja. En el camino hacia una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos, el Gobierno Nacional continúa con el reordenamiento profundo de los hospitales nacionales. Como parte de este proceso, se decidió despedir a 110 personas del Hospital Posadas que no cumplían con sus tareas”.

Según el Ministerio de Salud, “se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes”.

En el siguiente párrafo del texto, la cartera de Salud nacional sostuvo: “En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”.

Incertidumbre

En estricto off the record, fuentes sindicales del nosocomio consultadas por Tiempo manifestaron que todavía no les llegó la información de quiénes son los cesanteados.

“La verdad es que en otras oportunidades nos han llegado listas, han circulado listas a las cuales tenían acceso algunos sindicatos, o que daban vueltas por el hospital y después se confirmaban o no. En esta oportunidad no tuvimos ninguna lista. No sabemos exactamente quiénes son las personas que mencionan como que no venían al hospital. Sí había un listado de personas, hace un tiempo, menos de 110, de las cuales reconocimos solamente algunas” detallaron desde uno de los sindicatos.

“No supimos la suerte de esas personas por más que estuvimos tratando de averiguar. Ahora estamos preguntando entre los compañeros, y todavía no tenemos más precisión que ese comunicado”, explicaron.

En el Posadas, además, hace apenas una semana atrás presentó su renuncia como director Ángel Daniel Elia, por motivos “personales y profesionales”, según detalló el Ministerio de Salud. Según confiaron a Tiempo fuentes sindicales “el director que renunció, en una reunión que tuvimos la semana pasada, en la cual reclamamos por la reincorporación de compañeros despedidos el año pasado, mencionó que tenían información de que había gente que cobraba sin venir al hospital, y dijo que si se bajaban esos contratos podían ingresar algunos compañeros más y podíamos charlar acerca de quiénes eran. Esa reunión no llegó a concretarse, porque a la semana siguiente renunció”.

Garrahan: descuentos y pedido para levantar la conciliación obligatoria

Por otra parte, el Gobierno también confirmó que solicitó a la Secretaría de Trabajo que levante “de inmediato” la conciliación obligatoria dictada por la situación del Hospital Garrahan, “debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE. El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes”, afirmó la cartera de Salud.

En esta línea, adelantaron: “Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales”.