«En este momento estamos en otro país»: tras el fallo contra CFK, Kicillof no descartó cambios en el calendario electoral

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró que la decisión de la Corte Suprema en la causa Vialidad “es una vergüenza” que “le hace un daño enorme a la democracia”, y no descartó que tras la ratificación de la proscripción a Cristina Kirchner pudieran haber cambios en el calendario electoral provincial.

El dirigente afirmó que durante los últimos días hubo reuniones en las que se “analizaron escenarios” sobre lo que podría ocurrir tras el fallo emitido a solo días de que CFK se proclamara como candidata a legisladora provincial, pero evitó dar una definición.

Y al ser consultado sobre un posible cambio del calendario electoral provincial, respondió. “Hoy estamos en otro país”, dijo y agregó en potencial: “En este momento yo diría que las elecciones son el día que son”, pero no descartó que ello puediera cambiar.

“Lo que sí sé es que ha pasado algo tremendo y que las consecuencias de toda índole la vamos a ir viendo con el paso del tiempo”, añadió y señaló que por ahora “no puedo decir nada nuevo ni nada distinto, porque estamos ante una situación tremenda, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva”.

Kicillof dejó de esta manera dejó en stand by una definición sobre el contrapunto (uno entre tantos) de la interna bonaerense, surgido a partir de su decisión de desdoblar las elecciones provinciales (de septiembre) respecto de las nacionales (en octubre).

“Esto acaba de ocurrir y no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene. No me puse a pensar ni elucubrar escenarios”, insistió.

Lo que sí dejó en claro es que en el peronismo provincial se trabaja para la unidad: “Hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscando una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”, definió.

No obstante, reconoció que la sentencia de la Corte Suprema abrió un nuevo escenario político. “En este momento estamos en otro país”, dijo y prefirió no dar más definiciones.

En lo que volvió a enfatizar fue que tanto “para el peronismo como para la Argentina y para la dirigencia, que esta situación perdure es realmente una vergüenza. Algo muy, muy dañino”.

“Si a un expresidente de la Nación lo pueden condenar de esta manera ¿quién va a ser presidente de un país así? Es una berretada lo que hicieron. Algo muy grave”.

La causa

Kicillof criticó al Poder Judicial: “Si el sistema judicial es esto, estamos en el horno”, dijo. A la vez, ratificó su defensa a la expresidenta y su rechazo al fallo en la causa Vialidad: “Es una causa que la sigo muy en detalle y hay una lista interminable de irregularidades, desprolijidades e inventos”. Y “no está demostrada de ninguna manera la responsabilidad de Cristina”, puntualizó.

“Se ha construido un relato, una historia, un cuento para niños” que habla “de una culpabilidad” a través de “una sentencia mediática con mucha liviandad”.

Kicillof recordó que a esa interpretación de los hechos “también lo dijo (Mariano) Cúneo Libarona, que es el ministro de Justicia”, cuando antes de ser funcionario se refirió a esa causa.

“Se dio por cierto algo que no tiene ni remotamente pruebas ni verosimilitud jurídica ni justo proceso”, sentenció y remarcó que “ningún jurista prestigioso dijo ‘qué sólida es esta causa’. Lo que dicen es que ‘es una causa histórica’. Lo histórico es que puedan hacer esto: una causa tramitada de manera irregular y con un calendario político” que deja “un daño enorme a la democracia”.

Crítica al periodismo

Kicillof consideró que el hecho de que el fallo se conociera antes de ser publicado oficialmente evidencia que existe “una promiscuidad entre la prensa, la Justicia” a través de la cual se intenta “marcar la cancha” de la vida política del país.

«Es todo espantoso, lo menos democrático que pude haber, una cosa de esta gravedad tratada por periodistas” que son “profundamente antiperonistas” y que comunicaban la información “con una especie de goce”.

Calificó que ese proceder “del partido judicial” es “indignante, antijurídico y un descalabro del que no le importa nada”.