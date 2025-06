Las 3 alternativas de la Corte Suprema para definir sobre Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia tiene tres alternativas para definir el futuro de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, donde se encuentra condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Mientras se acrecientan los rumores acerca de una inminente resolución y crece la presión mediática y política, uno de los abogados de la expresidenta y un exjuez de la Corte explicaron cómo es el mecanismo del máximo tribunal.

Se trata del expediente conocido popularmente como “Vialidad”, donde Cristina y otros exfuncionarios y empresarios fueron condenados en primera instancia, en un fallo ratificado por la Cámara de Casación Penal en 2024.

Para que quede firme, la Corte debería ratificar la condena o bien rechazar sin dar detalles el recurso extraordinario presentado por la defensa de Fernández de Kirchner. Otra alternativa es que haga lugar al planteo de la expresidenta para que revise el expediente, plagado de irregularidades e inconsistencias jurídicas, según ha denunciado durante años la exmandataria.

En caso de ratificar la sentencia, la líder del Partido Justicialista deberá cumplir la pena a seis años de cárcel y no podría postularse como candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, como ha anunciado la semana pasada.

En declaraciones a la 750, uno de sus abogados, Marcos Aldazabal, afirmó que “con la Justicia federal siempre hay que analizar el contexto político de las decisiones” y señaló que en el caso Vialidad “ya de lo jurídico no queda prácticamente nada”. “Es puramente político; lo que está pasando no tiene nada que ver ni siquiera con los hechos de la causa Vialidad”.

El abogado —que no representa a CFK en la causa Vialidad, sino en la investigación por el atentado en su contra, ocurrido el 1º de septiembre de 2022— explicó que la Corte no tiene un plazo límite para resolver. “Lo que suele pasar es que los fallos suelen demorarse mucho tiempo, tanto los que tienen implicancias políticas como el resto, es muy inusual que un recurso de queja se resuelva tan rápido como se resolvería este”, remarcó en una entrevista con la AM 750.

Cristina Kirchner: las 3 alternativas de la Corte Suprema

Aplicar el artículo 280

Se trata de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que habilita a la Corte Suprema a rechazar un recurso extraordinario sin dictar fundamentos. Sólo al invocar ese artículo, si considera que el planteo carece de trascendencia, podría dejar firme la condena contra Cristina Kirchner.

“Le permite a la Corte definir que los casos que no tienen sustancia suficiente para ser revisado por ella, que es una Corte que solo actúa en casos excepcionales, no se mete. Esta es una herramienta que se usa mucho, porque hay una tendencia de recurrir muchas causas y es una carga de trabajo muy grande. (Aunque) en un caso de esta gravedad, por las irregularidades jurídicas y el impacto jurídico, que se aplique el 280 sería de una gravedad enorme”, afirmó el abogado.

Y agregó: “En un caso en el que se dirime la situación judicial de una persona que es una de las más representativas del país, que la Corte ni siquiera se expida y se ampare para no decir nada, sería muy grave”.

Abrir el recurso extraordinario

La Corte Suprema también podría hacer lugar al recurso extraordinario impulsado por Cristina u otras querellas, e incluso la Fiscalía. Así, el máximo tribunal podría devolver la causa a la Cámara de Casación, debido a que la Procuración exigió que la pena sea de 12 años de prisión y no de seis, según explicó el exjuez de la Corte Carlos Maqueda en declaraciones radiales este lunes.

Aceptar recursos impulsados por CFK

La tercera alternativa es que la Corte decida aceptar los recursos impulsados por Cristina Fernández de Kirchner, lo que le demandaría un estudio mucho más profundo, que además le demandaría mucho más tiempo, explicó Maqueda. Aldazabal, por su parte, afirmó: “La Corte puede expedirse y rechazar ambos recursos, o hacer lugar al recurso de la Fiscalía o hacer lugar a los recursos de las defensas. Lo rápido que sería es muy llamativo, inexplicable, como también me parecería muy grave que la Corte se ampare en el artículo 280”.

Finalmente, el abogado de la expresidenta recordó que la decisión de la Corte se enmarca en un contexto de persecución judicial y política sobre Cristina Fernández de Kirchner que comenzó hace más de una década. “Es una ofensiva de muchos años, no es un hecho aislado, sino que es una persecución impulsada por actores judiciales, políticos y mediáticos que viene de hace un montón de años, que siempre buscó concluir en esto”.