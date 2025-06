Cristina: “Bastó que anunciáramos la candidatura para que se desataran los demonios”

“Tienen miedo, porque no somos como esa derecha mafiosa que se prófuga por tres años y vuelven al país después de haber armado mesas judiciales y sindicales, los peronistas estamos acá y vamos a seguir les guste a quien le guste”, disparó Cristina Fernández de Kirchner, quien envió un claro mensaje a la Corte: “Estar presa es un certificado de dignidad mientras caminen por la calle libre de polvo y paja los que hicieron mega canjes, endeudaron dos veces al país con el FMI, los de las autopistas, parques eólicos, correo, sin dar respuestas sigan en la calle”. Dijo también al principio de su discurso: “Bastó que anunciáramos la candidatura para que se desataran los demonios”

Asimismo, se refirió al gobierno de Javier Milei como un “cachivache” que “finalmente va a fracasar porque han fracasado históricamente estos modelos” y de manera indirecta apuntó a la interna peronista: “Los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como en el 19, que pensaban que estábamos acabados y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien”.

Asimismo, aclaró: “Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo”.

En cuanto al acto, Cristina expresó: “No es sólo una casualidad. Estamos recordando cuando se asesinó en los basurales de José León Suárez a militantes y dirigentes sindicales. Unos días después, el fusilamiento del general Juan José Valle y otros oficiales del Ejército Argentino. En esta nueva generación digital se ha instalado que la grieta, como si fuera un fenómeno que apareció el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner. Bueno, no, estas cosas pasaban en el país, fusilaban gente”, recordó.

En ese sentido, recordó el intento de homicidio que sufrió en el 2022 y haciendo un guiño al libro de Rodolfo Walsh “Operación Masacre” indicó: “Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva”.

“Hoy veía la tapa de Clarín que decía un sicario intentó matar a Uribe y me fui a la tapa de Clarín del 1 de septiembre y decía ‘Un brasilero gatilló en la cara’, que es de los mismos de La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Esos son los mentores de todo esto. No soy conspiranoide, leo y tengo comprensión de texto”, comentó.

Al cierre del acto, la ex presidenta dejó la puerta abierta a cierto sector del radicalismo para construir una organización popular y democrática: «Apuesto a que hay radicales que piensen que esto así como esta no va más». “Hay mucho conflicto en la sociedad, estemos junto a la gente que tiene necesidades, demanda, para ayudarlos, tener empatía, ayudar, es lo que siempre hemos hecho y lo mejor que sabemos hacer. Es necesario en una Argentina a la que quieren sostener a una crueldad impropia de la gente de bien, de los humanos”, finalizó.

El acto

“Estamos todos, pone los fideos”, así abrió el ex diputado nacional, Leonardo Grosso el acto en la sede del Partido justicialista en la Capital Federal ante la muestra de unidad del peronismo en el marco del posible fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad.

Tras varios meses de distanciamiento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof asistió al acto en homenaje a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez por el Día de la Resistencia Peronista. Desde la primera fila y junto a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, se vio al mandatario bonaerense asentir con la cabeza en varios tramos del discurso que brindó la titular del PJ nacional. Además, participaron dirigentes, sindicalistas, artistas, diputados y senadores.

Mientras en las calles se replicab el “Che gorila, si la tocan a Cristina que quilombo se va armar…”, dirigentes y militancia peronista se acercaron a la sede del Partido Justicialista en Capital Federal, para ofrecer su amplio apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sus definiciones se esperan con expectativa, a horas de que la Corte Suprema de la Nación se expida sobre el fallo contra de la líder del peronismo en torno a la causa que la investiga por hechos de corrupción vinculados Vialidad Nacional. Entretanto, se preparan cortes y vigilia en todo el país.

Con el PJ en estado de alera y movilización, la ex mandataria habló en el marco de un homenaje a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez, por el Día de la Resistencia Peronista. Entre los asistentes estuvieron los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Pablo Zurro (Pehuajo). En cuanto los senadores, asisten Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Eduardo “Wado” de Pedro y Oscar Parrilli.

Entre los diputados nacionales presentes se encontraron el presidente del bloque de Unión por la Patria Germán Martínez, Paula Pennaca, Vanesa Siley, Luana Volnovich, Carlos Heller, Hugo Yasky, Leandro Santoro, Sergio Palazzo y la massista Cecilia Moreau.

Al ingreso, Martínez dijo ante la prensa: “Estamos hablando de la dirigente política de mayor o volumen que tiene el PJ. Presidenta del principal partido. La legisladora con más pergaminos. Para millones de argentinos, la principal esperanza”, señaló en la puerta de entrada”.

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof mantuvo esta tarde en La Plata un encuentro con intendentes bonaerenses y al finalizar emprendió viaje hacía la Capital Federal. Desde la cuenta de Movimiento Derecho al Futuro se publicó un video del gobernador hablando del “odio contra el peronismo”: «Parece que quieren condenar de nuevo a Cristina, basta de persecución«, señaló Kicillof, quien participará del acto en la sede del PJ porteño.

También, se hicieron presentes dirigentes políticos como Amado Boudou, Aníbal Ibarra, Horacio Pietragalla, Carlos Zannini, Felipe Solá y Jorge Taiana. En tanto por el sindicalismo, Participan Daniel Catalano (ATE Capital) y Abel Furlan (UOM). Más temprano, dichos sindicatos anunciaron que, en caso de cumplirse la detención de la ex presidenta iniciarán un paro de actividades en defensa de la titular del PJ.

Por: Veronica Benaim