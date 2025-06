En tono de campaña, el gobierno presentó el proyecto de ley para blindar el uso de ahorros no declarados José Luis Espert explicó sus alcances en un acto en la Casa Rosada. El candidato del oficialismo en la Provincia aprovechó para denigrar a Kicillof y amenazar a la oposición: "Si este proyecto no prospera, tendrán que rendirle cuentas a la sociedad".

En lo que se pareció más a un acto de campaña que a un anuncio sobre política económica, el diputado nacional José Luis Espert presentó en la Casa Rosada el proyecto de ley denominado «Principio de Inocencia Fiscal», que modificará los principios a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fiscalizará las operaciones económicas de los contribuyentes.

La iniciativa complementa el plan “dólares del colchón”, dado que fomenta el uso de los ahorros no declarados de los ciudadanos, que ya no tendrán que declarar el origen de sus fondos. Para ello se los invitará a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, en el cual se tributará solamente por la facturación y no por el patrimonio preexistente. Esta especie de blanqueo quedará blindado por la ley.

Para ello, según informó el titular de ARCA, Juan Pazo, “modificaremos los umbrales en que el Estado puede perseguir bajo la figura de evasión. Hasta ahora podían hacerlo por 1,5 millón de pesos, ahora ese valor se aumenta significativamente. De 7000 causas abiertas en el fuero penal tributario, sólo quedarán en pie unas 200”.

ARCA (la ex Afip) facilitará las cosas a los evasores. Foto: Gentileza Tomas Jimenez

Pazo también anunció que se reducirá de cinco a tres años el plazo de prescripción, siempre y cuando los ciudadanos y/o empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma. “Les vamos a dar a los ciudadanos todas las instancias necesarias para que normalicen su situación fiscal sin tener una situación penal”, resumió.

Más allá de las precisiones técnicas del responsable del organismo de contralor, Espert (presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados) se cargó sobre el hombro los pasajes más importantes de la conferencia de prensa, a tal punto que el ministro de Economía, Luis Caputo, de quien se esperaba que realizara los anuncios, se sentó cómodamente en la primera fila de los asistentes como un espectador privilegiado.

El candidato in pectore del presidente Javier Milei para encabezar la lista del oficialismo en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre cargó directamente sobre Axel Kicillof, a quien catalogó de “soviético”. Con tono severo, Espert amenazó a los mandatarios de las ocho jurisdicciones que todavía no se adhirieron al Régimen Simplificado de que no recibirán información de ARCA para cobrarles impuestos a sus contribuyentes: “La provincia no va a tener manera de saber qué gastó y qué facturó cada uno. Y no va a poder perseguirlos”.

Aun con esa referencia colectiva, sus dardos tuvieron a Kicillof como destinatario casi excluyente. “Del gobernador de la provincia de Buenos Aires no esperamos prácticamente nada porque se dedicó su vida entera a arruinarles la vida a los argentinos”, dijo en tono despectivo, como en una tribuna de campaña.

Además se preocupó en “advertir” a los electores que la propuesta del Ejecutivo es un proyecto de ley y como tal tiene que ser tratado por ambas cámaras del Congreso. “Queda en los diputados y senadores elegir si quieren devolver la libertad a los ciudadanos o insistir con este sistema perverso”, desafió Espert. En tono de candidato, adelantó que “si este proyecto de ley no prospera, la política tendrá que rendirle cuentas a la sociedad”.

También dijo que “estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar el país de la ciénaga en la que nos dejó el kirchnerismo” y encontró el resquicio para pasar el anuncio de que “tenemos un Presidente con los cojones del tamaño de una sandía”. A esa altura, la escenografía de acto electoral ya había alcanzado su clímax.

Por: Marcelo Di Bari