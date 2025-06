Unidad con reservas: Axel Kicillof mantiene la calma y Sergio Massa analiza candidatura

Cristina Kirchner, este lunes en C5N. Charo Larisgoitia

Sin embargo, no cayeron bien los cuestionamientos a la estrategia de desdoblar los comicios que adoptó Kicillof. «Si yo hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, revisaría mi decisión. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago», dijo Cristina, en relación al desdoblamiento.

Este medio mencionó la batalla por la fecha de la elección bonaerense y los mensajes que bajaron desde el Instituto Patria a los despachos de La Plata para que Kicillof hiciera trizas el decreto por el cual separó los comicios. Los argumentos ya se explicaron días pasados. Sin embargo, Kicillof no solo mantendrá el calendario en el cual está trabajando su equipo, sino que las declaraciones de la expresidenta le sonaron a una “apurada”.

“Los tiempos electorales no son los tiempos socioeconómicos”, reconoce Cristina

¿Massa también en la boleta?

El fin de semana, tanto Cecilia Moreau, expresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, y Ruben Eslaiman, titular del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, postularon a Massa como candidato. Ambos son palabra autorizada por el tigrense.

No es casual. En el Frente Renovador insisten con la unidad y consideran que de alejarse esa opción, el espacio debe ir por su cuenta. En ese marco, su principal dirigente, Sergio Massa, sería la carta fuerte. No obstante, en el kirchnerismo le insisten al excandidato presidencial para que se presente en la boleta en cualquier circunstancia, más aún si se alcanza el acuerdo.

“En caso de unidad, Massa considera que la lista nacional la tiene que encabezar alguien del gobernador”, señalaron a este medio los renovadores. En el massismo sostienen que si “verdaderamente hay unidad” las candidaturas tienen que surgir de un acuerdo. Esta semana, el tigrense se reunirá con intendentes de las distintas bandas para tratar de ordenar esa idea, dijeron.

La estrategia que plantean es un acuerdo más amplio con los 11 intendentes radicales que no van con La Libertad Avanza, un esquema diferente por secciones y la candidatura de Massa como candidato nacional para darle paraguas a ese acuerdo.

Por Ariel Basile